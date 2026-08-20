La DGT anuncia uno de los mayores cambios en la normativa de tráfico: ciclistas, carriles y guantes obligatorios

La Dirección General de Tráfico implementa nuevas normas en tráfico que afectarán a todos los conductores. Desde carriles VAO hasta restricciones en adelantamientos, estos son los cambios que debes conocer.

La nueva normativa de tráfico del 1 de octubre incluye obligaciones sobre el carril de emergencia en autopistas y adelantamientos a ciclistas.

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LO ESENCIAL El nuevo Reglamento General de Circulación entra en vigor el 1 de octubre de 2026, aprobado por el Real Decreto 518/2026. Adelantar ciclistas requerirá reducir la velocidad 20 km/h por debajo del límite máximo en vías interurbanas. Los conductores deberán crear un carril de emergencia en autopistas atascadas para facilitar el paso de servicios de emergencia. El uso de guantes y calzado cerrado será obligatorio para motociclistas, junto con casco en patinetes eléctricos.

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La Dirección General de Tráfico ha implementado en 2026 un conjunto significativo de cambios en la normativa de tráfico que transformarán la experiencia de conducción en las carreteras españolas. Estas medidas buscan mejorar la seguridad vial, optimizar la fluidez del tráfico y adaptarse a nuevas tecnologías y desafíos en las vías.

Desde el inicio del año, varios cambios ya están en vigor y afectan directamente a las decisiones diarias de millones de conductores. La Resolución de 14 de enero de 2026 de la DGT ha establecido medidas especiales de regulación de tráfico con un objetivo claro: mejorar la circulación durante los periodos de mayor demanda y reforzar la seguridad en carretera.

Cambios en los carriles VAO y restricciones en tráfico

Uno de los cambios más visibles afecta directamente a los carriles reservados para vehículos de alta ocupación (VAO). A partir de enero, estos carriles están restringidos únicamente a vehículos con al menos dos ocupantes, motocicletas y transporte público. Esto significa que los turismos con un solo ocupante quedan excluidos, incluso si cuentan con etiquetas ambientales de cero emisiones (0 ó ECO), salvo en casos donde la señalización indique lo contrario.

La prioridad ha cambiado: ahora la alta ocupación del vehículo pesa más que el tipo de propulsión o las emisiones. Este giro normativo responde a la necesidad de fomentar la movilidad compartida y reducir la congestión en tráfico en los principales corredores del país. Los carriles VAO gestionados por la DGT operan en tramos estratégicos de la red, particularmente en la Comunidad de Madrid, en autovías como la A-6 y la A-2.

Paralelamente, la DGT ha introducido restricciones adicionales para mejorar la seguridad en carretera. En determinados tramos y horarios, los vehículos de más de 7.500 kilos (principalmente camiones) no podrán ser adelantados. Esta medida busca evitar maniobras peligrosas y facilitar la fluidez en vías de alta circulación, con las prohibiciones indicadas mediante señalización variable.

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Nuevas reglas y dispositivos obligatorios en tráfico

La tecnología también ha llegado a las carreteras españolas. Desde el 1 de enero de 2026, la baliza de emergencia V-16 es obligatoria para todos los vehículos matriculados en España. Este dispositivo luminoso y conectado sustituye a los triángulos de emergencia tradicionales. La V-16 se coloca en la parte más alta del vehículo inmovilizado y se conecta con la plataforma DGT 3.0, alertando automáticamente a otros conductores sobre la presencia de una avería o accidente.

Otra novedad importante que entrará en vigor próximamente es la obligación de crear un carril de emergencia o pasillo central en autopistas y autovías congestionadas. A partir del 1 de octubre de 2026, los conductores deberán abrirse hacia los lados para dejar libre un paso central que facilite el acceso de servicios de emergencia. Los vehículos en el carril derecho se desplazarán hacia la derecha, y los del izquierdo hacia la izquierda, creando así un corredor de emergencia.

Para los conductores noveles, también hay cambios. La normativa sobre la letra L en el vehículo se ha actualizado, así como las regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles al volante, con sanciones más severas para quienes incumplan.

En el horizonte cercano, la DGT prepara la aprobación del nuevo Reglamento General de Circulación, que introducirá cambios adicionales en la normativa de tráfico. Entre ellos figuran restricciones al adelantamiento cuando hay nieve o hielo en carretera, además de nuevas normas para vehículos de movilidad personal como patinetes eléctricos, que deberán estar registrados y asegurados si superan ciertos umbrales de peso y velocidad.

Estas modificaciones responden a un objetivo común: adaptar la regulación de tráfico a los retos actuales de seguridad, sostenibilidad y eficiencia en las carreteras españolas. La DGT mantiene su compromiso de mantener informados a los conductores a través de sus canales oficiales, aplicación móvil miDGT y sede electrónica, donde se pueden consultar todas las normativas vigentes y evitar sanciones por incumplimiento.