Santiago Puig: “En Las Américas van a cometer un atentado urbanístico”

“Lo que va a permitir el Gobierno de Canarias en Playa de Las Américas con los Planes de Modernización y Mejora (PMM) es un atentado urbanístico en toda regla. Vamos a exigir responsabilidades a los políticos porque hasta aquí hemos llegado”. Con esta contundencia se expresó, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS Santiago Puig, promotor y fundador de Las Américas, uno de los principales destinos del país por volumen de visitantes.

El empresario mostró una oposición frontal a que la herramienta urbanística nacida en la pasada legislatura para impulsar la renovación de hoteles y apartamentos obsoletos, que gestiona la empresa pública Gesplan, adscrita a la Consejería de Política Territorial, se haya convertido en un salvoconducto para edificar con mayor volumetría y aumento de altura. El documento fue aprobado en septiembre y actualmente se encuentra en período de exposición pública hasta el 6 de noviembre.

Puig puso como ejemplo la zona de Las Verónicas, una parcela que, asegura, se pretende dejar fuera de ordenación para construir allí un hotel de nueve plantas en primera línea de playa, junto a las dos torres del Tenerife Sol, que también podrían ampliarse. “Se creará una barrera arquitectónica en todo el litoral y si los propietarios no se ponen de acuerdo, algo que parece una misión imposible, la Administración culminará el atentado en 4 u 8 años. En ese plazo no se renovará ningún establecimiento, por lo que la zona quedará peor que ahora”, lamentó. “En Las Verónicas existe un problema, que es de Policía y de Sanidad, pero la solución no pasa por tirar las construcciones actuales y levantar un hotel de nueve plantas junto al mar”, insistió. Según explicó, en una situación similar se encuentra la parcela donde está ubicado el centro comercial Américas Shopping, donde se prevé la construcción de otro hotel de seis plantas.

[su_pullquote]“Lo que van a hacer es legalizar lo que el ayuntamiento permitió construir ilegalmente en los últimos 40 años; es un desaguisado”[/su_pullquote]

Otro de los ejemplos relatados por Puig refleja la falta de sintonía entre la teoría y la práctica de esta medida. “A una parcela destinada a campo de golf se le permiten usos recreativos, es decir, bares, cafeterías, discotecas, etc., con una superficie de 44.170 metros cuadrados para construir, lo que demuestra el desconocimiento de los redactores de lo que es un campo de golf y su entorno urbanístico. Es una verdadera locura”, apuntó el promotor.

La punta del camisón

Santiago Puig también denunció que una de las zonas de gran valor, la Punta del Camisón, en una esquina de la conocida Milla de oro, se haya incluida en el planeamiento de Los Cristianos y no en el de Las Américas, como le correspondería por situación geográfica. “Incomprensiblemente se trasladó sin ninguna motivación especial, solo para evitar que si se impugna el Plan de Modernización y Mejora de Playa de Las Américas termine afectando a la parcela en la tramitación. No rige ningún criterio urbanístico”.

“Son solo algunos ejemplos por los que cualquier persona que no sea especialista en la materia se dará cuenta de que lo que pretenden hacer es una barbaridad urbanística. Si los promotores empiezan a desarrollarlo todo tendremos barreras arquitectónicas, aumento de volumetría y legalización de lo que era ilegal desde hace 40 años. En definitiva, un desaguisado que transformará una ciudad, que no tendrá nada que ver con la filosofía de los planes de modernización”, expresó molesto.

El empresario que hace 50 años inició el despegue turístico de Playa de Las Américas advirtió también sobre las consecuencias judiciales que pueden acarrear las nuevas edificaciones. En ese sentido, recordó que los PMM de Maspalomas y Playa del Inglés, en Gran Canaria, han sido anulados recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo cual ha supuesto un frenazo en el proceso de renovación turística. “¿Qué prisa tenemos aquí? No podemos aprobar una serie de instrumentos urbanísticos que dentro de un par de años anularán los tribunales. Eso genera una inseguridad jurídica de tal nivel que aquí no vendrá ningún promotor serio a invertir”, manifestó. A su juicio, la clave de esta situación es el cambio del equipo redactor de los planes y las premuras. “En tres meses han tenido que reajustar los planeamientos de Arona, Las Américas y Los Cristianos, sin tiempo ni siquiera para consultar al Ayuntamiento, que se habrá enterado por el Boletín Oficial y estoy seguro de que estará en contra”. Es ahí donde radica uno de los aspectos que, según Puig, podría paralizar “este auténtico disparate”. “Legalmente el Ayuntamiento no ha intervenido en nada de la redacción, lo cual podría ser un motivo, en principio, para su anulación”, señaló Santiago Puig. “Hay que parar esto como sea”, dijo el empresario.

[su_pullquote align=”right”]“Los planes se justifican en lugares como ten-bel, que está obsoleto, pero no en zonas nuevas; ¿y además, para qué tanta prisa?”[/su_pullquote]

Por último, tachó de “contradictoria” la actitud del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al recordarle unas declaraciones que realizó el pasado 23 de febrero, en las que criticaba “la proliferación de leyes para resolver problemas concretos y la aprobación de las figuras de planeamiento específicas para saltarse las leyes, como es el caso de los planes de modernización y renovación turísticos”.

Un “premio” para los promotores: mayor volumetría y más plantas

El promotor fundador de Playa de Las Américas indicó que el plan legaliza la edificabilidad bajo rasante “irregularmente autorizada por el Ayuntamiento de Arona y encima premian a los promotores aumentando la volumetría y el número de plantas”. Asimismo, señaló que en la memoria del documento no se hace mención al incremento de la edificabilidad de uso recreativo que, asegura, será de 98.000 metros cuadrados.

“Se podrán edificar hasta cinco Verónicas en el barranco de Troya”

A lo largo de la entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, Santiago Puig, de 75 años, reiteró una y otra vez que los planes urbanísticos de la Consejería de Política Territorial para Las Américas son un atentado, y recordó que está en juego el futuro de un destino turístico “que es el motor de Tenerife”. “Por eso ruego a los políticos que se estudien bien los planes de modernización”. Un caso que calificó de “aberración” es el de la parcela situada en el barranco de Troya que linda con la gasolinera Estasur, que ha pasado de uso deportivo en el Plan General de Ordenación a uso recreativo, “lo que significa que se habilitarán 44.900 metros cuadrados para bares, cafeterías, salas de baile y discotecas; es decir, la volumetría de cinco Verónicas dentro del barranco”. Preguntado por el valor en venta aproximado del terreno con el cambio de catalogación que recoge el plan de modernización y mejora, no dudó en responder: “Unos 100 millones de euros”, aseguró.