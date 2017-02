Los alcaldes del Valle, por una marca turística única

La necesidad de inversiones en el Norte de Tenerife, el paro, una marca turística única, o la unión para hacer frente a problemas comunes más allá de las siglas políticas, fueron algunos de los temas abordados la semana pasada por los tres alcaldes del Valle de La Orotava, Francisco Linares (La Orotava), Manuel Domínguez (Los Realejos) y Lope Afonso (Puerto de la Cruz) en un debate organizado por DIARIO DE AVISOS. A la cita, que se desarrolló en la biblioteca municipal Tomás de Iriarte, ubicada en este último municipio, también estaba invitado Juan Acosta (Santa Úrsula) quien no pudo asistir por encontrarse indispuesto.

Aunque el motivo principal era deliberar sobre la posibilidad de mancomunar servicios, una propuesta que quedó abierta en el mandato anterior tras la disolución definitiva de la Mancomunidad del Valle, el primer ente supramunicipal creado en Canarias en 1967, no fue el único tema que se trató en la hora y media que transcurrió el encuentro.

Mancomunar servicios

Respecto a la posibilidad de agrupar servicios que ahorren costos a los ayuntamientos y redunden en una mejor prestación, los tres mandatarios están dispuestos a abrir un debate que no está exento de dificultades y en el que tienen claro dos cosas: En primer lugar, la necesidad de reconducirlo y adaptarlo al marco actual con figuras jurídicas que puedan ser sostenibles financieramente, y segundo, enfocadas a prestar servicios obligatorios, como el saneamiento y la depuración de aguas residuales, y la recogida de residuos sólidos. El alumbrado se podría considerar como de menor trascendencia para el presupuesto municipal, aunque susceptible por sus características de poder compartirlo dado que supondría un ahorro importante y haría que el servicio se prestara de forma más homogénea.

La predisposición de hacerlo existe en los tres casos pero siendo realistas, en la actualidad cada Ayuntamiento tiene contratos en vigor y por lo tanto habría que buscar un punto de partida, una fecha, y establecer unos criterios para poder homogeneizar esos servicios. Eso requiere un trabajo técnico- jurídico muy importante. “En el Valle somos un pack juntos, oficialmente mancomunados o no, pero en la prestación de servicios somos tres modelos económicos antagónicos”, sostuvo Francisco Linares.

Por citar un ejemplo, la recogida de residuos sólidos en el Puerto de la Cruz está a cargo de una cooperativa, en La Orotava la responsable es una concesionaria, mientras que en Los Realejos lo brinda una empresa pública, tres figuras totalmente diferentes.

No obstante, parten de la base que si hay consenso puede ser factible ya que muchas vías y zonas están más próximas al municipio aledaño que al de origen. “A partir de ahí es trabajar y avanzar jurídicamente en los estatutos del futuro ente si queremos darle una sustantividad nueva. Este debate no solo no ha perdido actualidad sino que puede ser servir para ganar eficiencia, sobre todo, para que los ciudadanos vean una mejora en los servicios que reciben”, subrayó Afonso.

En empleo, por ejemplo, se podría hacer una apuesta conjunta, dado que es uno de los principales lastres que tiene la comarca, según Linares.

Por eso, los tres opinaron que tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias tienen que empezar a mirar más hacia esta parte de la Isla, donde desde las comunicaciones terrestres hasta la prestación de servicios y la reconducción de mano de obra tienen que mejorar.

Coincidieron en que actualmente se vive un clima de entendimiento en el Valle que favorece la toma de decisiones a la hora de asumir obligaciones en común, no necesariamente sujetas a una fórmula jurídica concreta.

Como ejemplo de buena sintonía, Afonso aludió a la sorpresa que causó que en un folleto promocional del Puerto de la Cruz, aparecieran imágenes de la Rambla de Castro y la catedral de La Concepción, ambas de los municipios vecinos. “¿Cómo no vamos a potenciar algo que sirve de complemento para atraer turistas a la planta alojativa? Para eso no es necesario una figura jurídica sino tener ganas de colaborar”, sostuvo.

Marca turística

Con esta última afirmación estuvieron de acuerdo Manuel Domínguez y Francisco Linares. Para ambos, la clave del éxito en materia turística está en “completarse en lugar de sustituirse” y en este sentido es fundamental apostar por la marca Puerto de la Cruz Xperience. “Querer hacer todos lo mismo en el mismo momento nos llevó a ser competencia directa, cuando es un absurdo pensar que La Orotava o Los Realejos se pueden convertir en ciudades alojativas porque ya hay una y por lo tanto, hay que aprovecharse de esas circunstancias”, declaró el también presidente insular del PP.

Linares recordó que en el año 2004 hubo un intento de sacar al mercado la marca ‘Valle de La Orotava’ y los mismos promotores de la idea fueron los primeros en reconocer que no había funcionado y fue necesario cambiar el modelo.

“En La Orotava hay cien camas y no quiero más porque el Puerto ya tiene suficientes”, declaró. Por el contrario, demandó que los turistas “tengan más tiempo” para disfrutar en su municipio porque eso repercute en la economía local.

A diferencia del sur, donde el modelo turístico se ha asentado en base a grandes resorts y complejos en los que se puede desarrollar una buena parte de la estancia vacacional, el del Norte es muy “peculiar”, subrayó Afonso. “Los establecimientos alojativos del Puerto que tienen unas características técnicas y físicas que hacen que el cliente necesariamente tenga que pasar parte de su tiempo fuera de las instalaciones y por lo tanto es importante que tenga atractivos en su entorno y eso revierte no solo en la economía local de los tres municipios sino del resto de la comarca”, afirmó.

Sus homólogos en La Orotava y Los Realejos no pudieron negar que los buenos resultados turísticos que experimentó Puerto de la Cruz el pasado año, con 876.529 visitantes, la mejor cifra desde 2009, son “una alegría compartida” porque repercutió en sus respectivos sus municipios y supuso que el desempleo en el Valle bajara casi seis puntos.

Una satisfacción que posiblemente se mantenga, según Afonso, “y sin querer ser excesivamente optimista, hasta se pueda mejorar levemente este año ya que la demanda de la ciudad como destino no solo no baja sino que crece”, apuntó.

Puerto deportivo

Al respecto, creen que el futuro puerto deportivo y pesquero de Puerto de la Cruz será un plus importante que otorgará valor a todo el entorno y generará economía. Por eso confiaron en que las obras se inicien en este mandato “en el que podremos ver el inicio del fin de una larga novela”, ironizó el alcalde realejero.

Aseguraron que tienen motivos para el entusiasmo y la ilusión ya que es la primera vez que el proyecto cuenta con financiación pública, algo importante porque según Afonso “garantiza todo el proceso”. Además, existe consenso de todas las fuerzas políticas, tanto del Ayuntamiento como del Cabildo y de prácticamente en todas las alcaldías del Norte, algo que en su opinión “no se puede desaprovechar”.

No obstante, el regidor portuense confió en que ante eventualidades que puedan crear dudas sobre determinados aspectos “eminentemente técnicos” del proyecto, la “altura de miras” haga que la política no destruya lo que la política ha conseguido hacer después de tantos años de espera.

Lope Afonso (PP): “No hemos tenido éxito cuando intentamos ir atomizados”

El alcalde subrayó que la actitud de los regidores del Norte “es favorable al consenso en las grandes cuestiones”. Por esta razón, cree que el apoyo del sector privado es “sustancial” para que las reivindicaciones de lo público puedan ser una realidad en algún momento. Si a eso se le suma una patronal unida en el sector servicios, en la construcción y un gran círculo de empresarios -por darle una denominación, aclaró- debería ser el complemento para que las aspiraciones que se tienen desde lo público sean también una realidad que beneficien a la economía de la zona.

Francisco Linares (CC): “La Isla ha estado descompensada durante décadas”

“El Norte necesita la compensación que la historia le debe desde hace años, porque viven 150.000 personas que requieren atención diaria. No es solo una zona verde, bonita, para pasear, donde se come bien, y en la que la gente se desplaza a trabajar a la capital o al sur porque quiere, sino porque no le queda otra opción”, apuntó el alcalde Villero. Por eso, defendió que es el momento “de hechos, no de palabras, con partidas de inversión reales, que el Cabildo ya ha empezado a realizar pero por parte del Gobierno de Canarias hay muchas asignaturas pendientes”.



Manuel Domínguez (PP):“”Más que unión poliica en el Norte ha faltado unión empresarial”

Según el alcalde de Los Realejos hay un “peso específico” en el sector privado del sur que hace “un llamamiento mucho más detallado y con una presión más alta que la que se hace desde el Norte. Y lo mismo ha pasado con la presión política”. Domínguez subrayó que la atención prestada a la comarca desde las administraciones públicas “no es la misma” que a otros rincones de la Isla. La “grave” situación con la autopista TF-5 ha sido, a su juicio, la “cabeza de lanza” de todo el problema de las carreteras en la Isla y sin embargo, es la única que no tiene proyecto, solo una idea de desarrollo futuro.