Risto y Revilla alucinan con ‘Soy una pringada’ sobre su visión de la vida

‘Chester in love’, el programa presentado por Risto Mejide, contaba el pasado domingo con Miguel Ángel Revilla como invitado. Una entrevista a la que también asistía una de las ‘youtubers’ más seguidas por su hija: ‘Soy una pringada’, quien aportó su pesimista visión sobre la vida.

“Vengo a hablar de nuestra generación. Pienso que la base es la depresión y la apatía, porque tenemos las capacidades de no haber vivido una guerra o pasado hambre, pero nuestra guerra es la espiritual. Creerte Quentin Tarantino y saber que tienes el potencial, pero estar haciendo hamburguesas por 3 euros. No se nos toma en serio. Yo por ejemplo tengo un canal de youtube de éxito, pero mi familia no me ha tomado en serio hasta que no he empezado a ganar dinero con ello”, arrancó la joven con su discurso.

Sin embargo, tanto el presentador como el político respondieron con dureza a la filosofía apática de ‘Soy una pringada’, animándola a luchar por aquello que le apasiona.