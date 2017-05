El secretario municipal desecha la nulidad del Plan de El Toscal

El informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Santa Cruz avanza que el trámite de aprobación definitiva condicionada del Plan Especial de El Toscal es susceptible de ser anulable y no de nulidad radical. La diferencia entre un término y otro reside en que el primero permite corregir las deficiencias detectadas por el informe de Urbanismo, sacarlo de nuevo a información pública y ya estará listo para su aprobación definitiva sin condicionantes, es decir, retrotraerlo hasta un punto concreto. Sin embargo, la “nulidad radical” de la que habla el informe jurídico de la Gerencia obligaría a comenzar toda la tramitación desde cero. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, el informe del secretario municipal, que se hará público en los próximos días, apunta en el sentido de la anulabilidad. La continuación con el trámite del Plan había quedado supeditada a la conclusión del secretario.

De esta forma, el sentido de este informe convierte lo que podía haber sido una estocada mortal para la ordenación del barrio de El Toscal en un contratiempo más de los miles que ha venido sufriendo este documento en los últimos años. Superado este trámite, aún faltaría que el Área de Patrimonio insular diera su visto bueno al documento técnico en el que se corrigen la treintena de reparos que condicionaban la aprobación definitiva y en los que ha estado trabajando Urbanismo en los dos últimos años.

Mientras, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, según ha podido saber este periódico, se planteará en el próximo pleno una moción que no dejerá indiferente a nadie y cuyo contenido no es otro que la petición de que se cree una comisión de investigación sobre cómo se tramitó el Plan Especial de El Toscal. Así, en los acuerdos, la formación plantea que en primer lugar se proceda a la dotación material y humana imprescindible para retomar el documento de ordenación en el momento procedimental que determinen finalmente los informes técnicos pertinentes (…). El objetivo es que el Plan vea la luz en el menor tiempo posible, avalado con todas las garantías jurídicas necesarias. En segundo lugar, se solicita: “Que se cree, a la mayor brevedad posible, una comisión de investigación de carácter municipal para esclarecer supuestas situaciones anómalas producidas durante la tramitación del Plan Especial El Toscal hasta el momento actual”. En la exposición de motivos, C’s se plantea una serie de preguntas que la comisión que proponen debería resolver. Entre ellas, cómo es posible que los informes que valieron de sustento jurídico a la aprobación definitiva condicionada no apreciaron la gravedad de los aspectos más delicados de la tramitación o en qué momento se inició el estudio y elaboración del informe de Urbanismo y por qué se han tardado dos años para hacer público ese documento tan importante. La comisión estaría formada por todos los grupos.