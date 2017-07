Clausura de la primera promoción de la ULL de Experto en Gestión de Eventos

La Universidad de La Laguna (ULL) despidió el día 21 a la primera promoción de Experto Universitario en Gestión, Producción y Organización de Eventos, una titulación que surgió con el fin de preparar y especializar para el diseño y la producción de eventos a los alumnos que terminaban los distintos grados académicos y a los profesionales que ya se encontraban en el mercado laboral. Hoy los eventos se plantean como un recurso insustituible como herramienta de marketing y comunicación, no solo de ocio, sino también de cultura, formación, información, etc. Sin duda, los eventos forman ya parte de los hitos que contribuyen ampliamente a dinamizar la economía de un lugar, pero para obtener resultados óptimos es necesario contar con profesionales preparados con una formación adecuada e interdisciplinar, que se especialicen en las distintas y amplias opciones que ofrece este mercado: congresos, convenciones, eventos culturales, deportivos, artísticos, empresariales, turísticos, gastronómicos, políticos, institucionales, automovilísticos, de moda, etc.

Por estos motivos, la Universidad de La Laguna propone una segunda edición de este curso de posgrado, introduciendo variaciones para facilitar que personas interesadas en seguir esta formación procedentes de otras islas, o con horarios incompatibles, puedan inscribirse en él, por lo que se ofrece un programa semipresencial, con 22 Créditos ECTS y con un total de 550 horas, de las que 97 serán presenciales (para más información: www.expertoeventosull.es.).