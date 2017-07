Olivia Delgado: “El Gobierno local de Arico ha apostado por seguir enterrando basura”

Mientras desde el área Sostenibilidad y Medio Ambiente, dirigida por el consejero socialista José Antonio Valbuena, se está trabajando para impulsar el nuevo modelo de gestión que se implantará para el tratamiento de los desechos que genera la Isla, poniendo en marcha una serie de iniciativas, entre las que destaca, la instalación de contenedores específicos para depositar la materia orgánica (los alimentos) y la apertura de tres plantas de tratamiento de estos residuos, el grupo de Gobierno de Arico ha optado por todo lo contrario, adjudicando a finales del año 2016 un contrato de servicio de recogida de residuos que supone seguir enterrando este tipo de basura, sentencia Olivia Delgado en un comunicado.

A pesar del rechazo del grupo municipal socialista, el grupo de gobierno adjudicó un contrato de recogida de residuos que es una continuación de la recogida que se lleva haciendo en Arico en los últimos 15 años, rechazando de esta manera las propuestas del grupo municipal socialista, a lo largo del trámite del expediente, en las que se proponía caminar hacia modelos de gestión de ‘Basura Cero’, que reduzcan los costes para la población y que permitan un mayor reciclaje a la vez que sean una fuente de generación de empleo verde.

El grupo de gobierno de Arico encabezado por la alcaldesa de CC, Elena Fumero, camina en sentido contrario a los intereses del municipio en materia de residuos, a pesar de las repercusiones que tiene para el mismo que los residuos se sigan gestionando con modelos que no hagan posible o sean incompatibles con el reciclaje.

Seguimos perdiendo oportunidades por la mala gestión del grupo de gobierno ya que “ la gestión de residuos puede suponer desarrollo económico y empleo para el municipio, pero hay que aprovechar este momento, en que el Cabildo debe realizar nuevas adjudicaciones y cambios normativos, para impulsar una nueva política de residuos desde los municipios promoviendo la recogida selectiva, que permita un reciclaje real y efectivo, sin embargo el gobierno local optó por otra cosa que nada tiene que ver con un modelo que priorice el reciclaje”, sentenció Delgado.

El grupo municipal socialista califica de gran tomadura de pelo las declaraciones hechas en prensa por el concejal del gobierno local, Pedro Andrés, a mediados del mes de junio en las que aseguraba que “enterrar el 80% de la basura que genera la Isla en Arico es una bomba de relojería; exigimos más reciclaje en origen y un mayor tratamiento de los residuos para reducir al mínimo los enterramientos” y le recuerdan que él ha hecho imposible reciclar los residuos orgánicos que se generan en el municipio obligando a enterrarlos, porque si, como él bien sabe, estos residuos no se separan en origen no se pueden reciclar y a pesar de ello “adjudicaron un contrato millonario a una empresa optando por un modelo que no apoya el reciclaje”.

Por ello el grupo socialista pedirá en el pleno municipal, que se celebrará este mes de julio, toda la información relacionada con la recogida de residuos en el municipio, con el objeto de valorar las repercusiones que ha tenido este modelo de recogida de residuos seis meses después de que el gobierno local lo hubiese adjudicado.