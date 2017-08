Insisten en que la ley se aplique por igual a todos los locales de La Laguna

No es la primera vez que los empresarios de la zona universitaria de ocio de La Laguna conocida popularmente como el Cuadrilátero piden que “la ley se aplique por igual a todos” los locales del municipio, ya que consideran que se están haciendo diferencias entre los de su zona y los ubicados en el casco de la ciudad.

En este sentido, desde la Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno Grupo 3 (AEONG3) afirman que llevan más de un año informando periódicamente al Ayuntamiento sobre el incumplimiento legal de locales del casco que realizan determinadas actividades sin contar con la licencia específica para ello, como conciertos en espacios que solo tienen licencia para música ambiental, entre otros.

Sin embargo, critican que, hasta el momento, parece que no ha habido ninguna consecuencia legal para estos negocios por parte de la Corporación local, mientras que, por el contrario, la normativa se aplica “a rajatabla” en el Cuadrilátero. Desde la asociación no están en contra de la aplicación de la normativa, siempre y cuando se aplique de igual forma y no solo en esta zona de la ciudad.

QUE SE ADVIERTA

“Queremos que la ley se cumpla en todo el municipio por igual, las ilegalidades se tienen que pagar donde sea, y si no se tiene la licencia para una actividad, que se le advierta y se legalice o deje de hacerla”, enfatizaron desde el colectivo.

Mientras, desde la Asociación de Vecinos del Casco de La Laguna también indicaron que algunos vecinos se han puesto en contacto con la entidad para quejarse del ruido por algunos locales del centro y, sobre todo, por el provocado por la gente que se congrega en la calle a las puertas de esos establecimientos. Unas quejas que han puesto en conocimiento del Ayuntamiento y “en algunos casos parece que después los vecinos se han quedado satisfechos y hay otros en los que parece que aún hay problemas”, apuntó el presidente de la asociación, Pablo Reyes.

CONVIVENCIA

Por ello, desde la asociación abogan también porque “haya igualdad de criterio y que se cumpla la normativa para todos”, y no solo en cuanto a los locales de ocio nocturno, sino, por ejemplo, en las actuaciones musicales callejeras, que a veces tienen “una megafonía muy alta”. “Hay una ordenanza de convivencia que regula todo eso y no se está haciendo cumplir, no hay interés o voluntad política para hacer cumplir lo que nos costó tanto redactar”, sostuvo Reyes.