Inteligencia artificial desde Canarias para salvar millones de vidas

La inteligencia artificial no es una realidad virtual: ya está aquí. De su razonable uso o del abuso dependerá que sea una amenaza o la salvación de la humanidad. Un robot te puede sacar de apuros o hacerte la vida imposible. Las utilidades son infinitas, tantas como sea la extensión de la imaginación. En la Zona Especial Canaria (ZEC) se ha presentado un producto tecnológico “innovador y revolucionario” llamado a salvar la vida de millones de personas.

La multinacional MPSS & Geni-Ax ha abierto un centro de investigación y desarrollo que trabajará en sinergia con el de Silicon Valley (California), donde se diseñó y creó el Lightbringer. Este pequeño dispositivo ofrece grandes servicios, por ejemplo, en situaciones de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. Ante una emergencia, “los operadores localizarán de manera más precisa la ubicación geográfica del paciente y movilizarán al equipo de intervención adecuado (policía, bomberos, ambulancia o aseguradoras). Para conocer detalles de este invento, DIARO DE AVISOS ha conversado con Manrico Erriu, un ejecutivo de MPSS & Geni-Ax. Profesional experto en Inteligencia, Protección Cercana y lucha contra el terrorismo, con varios éxitos internacionales a sus espaldas, fue el único instructor no israelí en capacitar en ese país personal para la lucha contra el terrorismo, la seguridad privada y gubernamental. Ha estado involucrado en misiones operativas y de instrucción en otras 30 naciones en puestos de alta responsabilidad. Ha colaborado estrechamente con Saverio Ciampi y hoy comparten responsabilidades de dirección en la compañía. Son, asimismo, ejecutivos de una fundación internacional que apoya la lucha contra el terrorismo a través de campañas informativas, donaciones a las familias de las víctimas y cursos de formación y entrenamiento de nivel avanzado de las fuerzas armadas y del orden “Elegimos Canarias por muchas razones técnicas y logísticas”, explica Erriu. “Y, evidentemente, porque nos encantan esta tierra y su gente maravillosa”. Sobre el Lightbringer, resalta que es “un sistema innovador en grado de recibir los datos biométricos” de la persona que lo lleva. “La inteligencia artificial que lo maneja reacciona inmediatamente a las emergencias activando la llamada de socorro cuando sea necesario. Cuando un sensor del dispositivo portátil detecta una alarma, la inteligencia artificial decide en sesenta segundos si es una alarma falsa o real y, en este caso, contacta con el centro de operaciones”. Se cumple el dicho de que el tiempo es oro. El propietario del aparato bastante tiene con soportar el peso de la afección. La angustia torna en protección: “La inteligencia artificial actúa de manera independiente, detecta alteraciones de las características biométricas derivadas de síntomas graves de enfermedades, caídas, agresiones, percances u otras condiciones potencialmente peligrosas para el monitorizado. No existen otras aplicaciones como esta. Es única en el mundo”.

El radio de acción alcanza al sector militar: “Unidades especiales, ejército, protección de mandatarios y directivos de empresas, profesionales y equipos de seguridad, clientes de compañías de seguridad privadas, etcétera”. En el ámbito civil se beneficiarán “pacientes ingresados en hospitales o clínicas privadas, conductores particulares o del transporte público”.

Entre las características que perfilan el atractivo del invento, Manrico Erriu menciona que el dispositivo “se puede insertar en la pulsera, la tobillera o en una funda para guardarlo debajo de la ropa”. Todo ha sido fabricado con material antialérgico. “Se sumerge en el agua hasta un metro, por lo que no hay problemas para ducharse o bañarse con él”.

Los datos son alarmantes: “Dieciocho millones de muertes al año en todo el mundo, a causa de enfermedades cardiacas e ictus, un tercio de los fallecimientos, según un estudio científico que ha examinado cada país en los últimos 25 años. Por no hablar de las muertes asociadas a la violencia, accidentes domésticos o automovilísticos. El peligro es impredecible y se manifiesta de repente. Hasta ahora, contábamos con productos que se basan en hacer que el monitorizado presione un botón, algo que cuando se está bajo presión es imposible hacer en un 99,9% de las ocasiones. La diferencia con el Lightbringer radica en el motor de inteligencia artificial que procesa continuamente la información relevante recogida por el dispositivo portátil. Aunque el mecanismo es silencioso y discreto, para hacerle saber que está, de vez en cuando envía una notificación concreta, como los pasos o las calorías gastadas”. Y no solo eso: “Será, si se quiere, un amigo que recuerda que debe estar activo”.

La mayor parte de las personas no mueren instantáneamente: “Si se interviene de inmediato, las probabilidades de supervivencia son muy elevadas”.

Comercialización

MPSS & Geni-Ax ha firmado un contrato de exclusiva mundial para la gestión y comercialización de esta patente internacional, que posee LightBringer. “Se ha activado una verdadera fuerza de trabajo integrada por ingenieros, programadores, investigadores y expertos en la gestión de proyectos complejos y comunicación”. En la actualidad, proporciona una prestación que consta de un aparato portátil, una pulsera conectada al teléfono móvil, combinado con una aplicación y la inteligencia artificial. Funciona las 24 horas del día y los 365 días del año.

El concepto de la inteligencia artificial se le ocurrió al informático John McCarthy, de Estados Unidos. La idea la expuso durante una conferencia en 1956: una encadenación de algoritmos que se materializan en una computadora y que imitan el funcionamiento del cerebro humano hasta el punto de que se percata de lo que sucede a su alrededor, organiza la información y suscita conclusiones no siempre del agrado del programador, que se queda pensando si no habrá sido él quien ha perdido un tornillo. No cabe duda de que es un negocio en auge.

Más de 2.500 agentes repartidos por 36 países

MPSS & Geni-Ax es una empresa proveedora de tecnología militar y civil y servicios de apoyo técnico-táctico-logístico-estratégico a organizaciones gubernamentales. La multinacional gestiona más de 2.500 agentes repartidos en 36 países en los 5 continentes que cumplen tareas de asistencia logística, táctica y operativa en entidades gubernamentales y privadas. Se ocupan de labores de prevención, antiterrorismo, protección de altos cargos, de infraestructuras críticas, instrucción, inteligencia , antifraude o contra la piratería marítima. Recientemente se ha unido con LightBringer. El jefe de la división de Ingeniería y Tecnología de MPSS & GENI-AX será Massimiliano Garruzzo, el ingeniero creador del sistema tecnológico y presidente de la propia LightBringer. Ya se ha hecho un primer suministro de unas 5.000 piezas. MPSS & GENI-AX y LightBringer agradecen a la directora de la Zona Especial Canaria, Olga Martín Pascual, su ayuda y apoyo recibidos.