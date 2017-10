Los científicos escrutan a fondo Cumbre Vieja mientras el volcán regresa al silencio

Los equipos científicos que han aterrizado en La Palma como consecuencia del enjambre sísmico registrado en la isla, tanto del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan) como del Instituto Geográfico Nacional (IGN), van a tomar las constantes vitales del edificio volcánico Cumbre Vieja a fondo. Una situación excepcional, como la ocurrida entre el sábado y el lunes, con la primera serie de terremotos que se produce en uno de los volcanes más activos del mundo, es una oportunidad extraordinaria no solo para establecer una vigilancia sísmica más estrecha y determinar las causas y el posible alcance de esta secuencia sísmica, sino también para ampliar el conocimiento sobre la naturaleza de esta estructura volcánica.

La pregunta que corroe ahora a los estudiosos y que también sobrevuela el interés ciudadano es algo que escapa a cualquier control: ¿estamos ante un parón en seco de la actividad sísmica en La Palma, que se puede prolongar por décadas, como había ocurrido hasta ahora, o se trata, sin embargo, de una breve tregua? Es difícil pronosticar si volverá a desencadenarse en breve o no una secuencia de temblores como la experimentada recientemente, teniendo en cuenta además que es la primera vez que ocurre en este fenómeno en La Palma.

“Ahora tenemos que estar pendientes de la evolución de este fenómeno”, señaló el director científico de Involcan, Nemesio Pérez, quien subraya que lo ocurrido en La Palma durante el pasado fin de semana es “algo normal, pero no habitual”. De hecho, desde que existe vigilancia sísmica en La Palma no se había registrado nada parecido. “Si no ha ocurrido en 30 años, no me apetece que se escape información de interés científico de este proceso”, subrayó a la hora de valorar el despliegue técnico y científico que están realizando en la Isla, que no había contado hasta ahora con una red tan densa para conocer lo que se está cociendo bajo tierra.

El frenazo que se produjo desde la mañana del lunes en la sucesión de terremotos, que llegaron a sumar un total de 235 temblores en un período inferior a las 48 horas, según los datos confirmados por Ithaiza Domíngez, físico del IGN, ha dado paso a un período de aparente calma bajo el volcán. Solo otros dos pequeños sismos se registraron después del que cerró la serie intensa que se vivió en la madrugada del domingo al lunes, con magnitudes entre los 1,5 grados y 2,7, ninguno de ellos percibido por la población de los municipios donde se localizaron principalmente los movimientos: El Paso y Fuencaliente.

Sendos organismos comenzaron en la jornada de ayer a instalar los distintos equipos para analizar cómo respira el volcán Cumbre Vieja y las causas que originaron el enjambre de movimientos de tierra, mediante nuevos sismógrafos, el análisis de gases o el estudio de desplazamiento del suelo, por citar algunos ejemplos. En este último aspecto, desde el IGN ya han podido confirmar que no ha habido ninguna alteración de los valores normales.

Coordianar este operativo científico es una de las tareas que tiene encomendada la Administración pública. En la mañana de ayer ya se celebró una reunión en la sede del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) entre los grupos científicos desplazados a la Isla y el Cabildo palmero.

La consejera insular de Seguridad y Emergencia, Carmen Brito, valoró que La Palma cuente con nuevos recursos para estudiar un fenómeno que es consustancial a la naturaleza de la Isla y mejorar así la vigilancia volcánica. Por otra parte, indicó que el Cabildo no ha activado ningún tipo de dispositivo especial y, en cualquier caso, la consejera garantizó que “sabemos cómo actuar” en el caso de que por cualquier circunstancia relacionada con la actividad sísmica o volcánica fuera necesario poner en marcha algún tipo de operativo especial.

En la jornada de hoy, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, que activó el Pevolca el pasado lunes, reunirá el llamado Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos con el fin de valorar los datos obtenidos en redes y estaciones de vigilancia en la Isla.