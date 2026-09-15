Los Enanos llegan a los semáforos: “La Palma es diferente hasta para generar debates como este”

Los Enanos de la Bajada de la Virgen de las Nieves han dado el salto a los semáforos de Santa Cruz de La Palma. Su característica silueta sustituyen desde esta semana a la figura habitual del peatón en algunas pantallas de la capital palmera, una iniciativa del Ayuntamiento que ha despertado curiosidad entre residentes y visitantes.
El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, ha confirmado que la decisión ha partido directamente del Consistorio y ha defendido que la actuación pretende incorporar uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad al espacio urbano.
“Pues sí, ha sido el Ayuntamiento quien ha tomado la iniciativa de poner a nuestro querido símbolo del Enano en las pantallas de los semáforos”, ha explicado Antona en sus redes sociales.
La figura mantiene los colores habituales de regulación del paso de peatones: verde para permitir el cruce y rojo para indicar la espera. El cambio comenzó a llamar la atención de los transeúntes este lunes, cuando la nueva imagen empezó a verse en la ciudad.
Por qué aparece el Enano en los semáforos
Según ha explicado el alcalde, la intención es realizar “un guiño” a una figura estrechamente vinculada con Santa Cruz de La Palma y con sus Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
Antona también señala que existen precedentes en otras ciudades del mundo donde la tradicional silueta del peatón se sustituye por personajes o elementos relacionados con la cultura y la identidad local.
El Enano, protagonista de una de las danzas más representativas de la Bajada de la Virgen, pasa así a formar parte también de un elemento cotidiano del mobiliario urbano de la capital palmera.
La modificación ha despertado la curiosidad de vecinos y visitantes y ha generado comentarios en redes sociales sobre la utilización de este símbolo en la señalización de la ciudad.
“La gente se ha quedado con eso”, reconoce Antona, antes de explicar que la intervención municipal tiene también una vertiente relacionada directamente con la conservación de las instalaciones.
Reparación y reposición de los semáforos
La incorporación del Enano coincide con una actuación más amplia del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma sobre la red semafórica. El alcalde explica que el Consistorio está acometiendo la “reparación y reposición de los semáforos” que se han deteriorado con el paso del tiempo.
El objetivo de estos trabajos, señala, es garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y mantener las condiciones de seguridad para peatones y conductores.
De esta forma, la nueva imagen no constituye por sí sola la actuación municipal, sino que se incorpora dentro de los trabajos de renovación de estos dispositivos.
Antona ha cerrado su explicación haciendo referencia a las reacciones que ha provocado la medida: “La Palma es diferente hasta para generar debates como este”.