¿Plagio de los Enanos de La Palma? Indignación por su uso en los carnavales de un pueblo de Toledo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha lamentado la utilización de la imagen vinculada a la Danza de Los Enanos durante la celebración de los carnavales en el municipio de Yepes (Toledo), unos hechos que, según asegura la corporación local, han generado debate y malestar entre vecinos de la Isla.
El consistorio ha recordado que la figura del Enano constituye “un elemento patrimonial, cultural e identitario de la capital palmera y del conjunto de la Isla, vinculado de forma inequívoca a la tradicional Danza de Enanos”, uno de los actos más representativos de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
El alcalde de Santa Cruz de La Palma y presidente del Organismo Autónomo Local de la Bajada de La virgen de Las Nieves, Asier Antona, ha manifestado que el consistorio “lamenta profundamente” que se utilice esta imagen fuera de su contexto tradicional y sin tener en cuenta el valor cultural y emocional que representa para la ciudad.
Según Antona, no se trata únicamente de un símbolo festivo, sino de una manifestación cultural singular que forma parte de la historia colectiva y de la identidad de los palmeros.
Posibles acciones legales
Por su parte, el concejal de Cultura y responsable del acto de la Danza de Los Enanos, Alberto Perdomo, ha señalado que la figura está vinculada de manera exclusiva a la Danza de Enanos y a la Bajada de la Virgen, y que su imagen cuenta con mecanismos específicos de protección.
El edil ha informado de que los hechos han sido puestos en conocimiento de los servicios jurídicos municipales y de la empresa especializada encargada del asesoramiento, gestión, vigilancia y defensa de la marca y de la propiedad intelectual de la figura del Enano.
El objetivo de esta medida es que se valore si procede algún tipo de actuación conforme a la normativa vigente tras el uso de este emblema de la Isla en tierras toledanas.
