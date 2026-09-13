Isabel Pantoja reúne a miles de personas en Tazacorte en la única parada española de su gira de 50 aniversario

La fuerza atronadora de la reina de la copla, Isabel Pantoja, se abrazó a la majestad de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas en una noche para la historia. En el Puerto de Tazacorte, y dirigida por el maestro Carlos Checa, medio centenar de músicos y una formación coral vistieron de gala el paso de la tonadillera por el Isla Bonita Love Festival, donde dejó a La Palma una auténtica lección de música en la única parada en España de su gira de 50 aniversario.
Ante un recinto lleno, todo sonó en directo, sin apoyos enlatados, donde la voz de Pantoja encontró en la fuerza de la orquesta el sostén de todo el espectáculo.
Después de manejar la sinfónica con total maestría, la artista fue recorriendo un repertorio a la altura de una trayectoria de más de 50 años interpretando a algunos de los grandes maestros de la composición, apoyada en una voz, un arte y una presencia escénica que siguen conectando con público de todas las generaciones.
La artista también eligió La Palma para recuperar en su repertorio A pesar del tropezón y Pero vas a extrañarme, tras mucho tiempo fuera de sus actuaciones habituales, además de Canarias, Canarias, como guiño especial al Archipiélago.
El concierto tenía también mucho de encuentro entre aniversarios, pues mientras la cantante celebraba más de cinco décadas sobre los escenarios, el Isla Bonita Love Festival comenzaba a conmemorar sus primeros diez años de vida.
El Isla Bonita Love Festival continuará ahora su décimo aniversario con la programación social que amadrina la propia Isabel Pantoja y una segunda gran jornada musical el próximo 19 de septiembre, cuando Nathy Peluso y Laura Pausini tomarán el relevo en el Puerto de Tazacorte.