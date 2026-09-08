La erupción de Cumbre Vieja ha empeorado la salud de los palmeros

La ciencia requiere de tiempo para obtener conclusiones, y por eso es cinco años después de la erupción acaecida en Cumbre Vieja (La Palma) cuando los mejores especialistas de todo el país están preparados para presentar a la opinión pública los principales efectos de dicha catástrofe volcánica entre los habitantes de la considerada como la Isla más bonita de toda Canarias.
A la espera de conocer con detalle su contenido cuando el Hospital Insular de La Palma Virgen de Las Nieves acoja el próximo día 22 de septiembre la presentación de los resultados del trabajo que nos ocupa, que se llama Proyecto Ashes y es el mayor estudio realizado en España sobre el impacto de una erupción volcánica en la salud respiratoria, sí se puede adelantar que la conclusión principal es que se produjo un empeoramiento generalizado en la salud de los habitantes de la Isla.
La investigación, que coincide con el referido quinto aniversario de la erupción, ha analizado a más de 2.000 personas durante los últimos cinco años, y gracias a ello los especialistas implicados consideran demostrado que, tras 85 días de exposición a la erupción, se asociaron hasta tres veces más probabilidad de presentar tos y el doble de alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar entre la población más expuesta.
Pero hay más. Gracias a esas más de 2.000 entrevistas (que es más del 2% de la población palmera, como entrevistar a un millón de españoles si el estudio fuera estatal), los expertos también han concluido que, entre los adultos, la exposición alta al volcán duplicó los patrones de obstrucción respiratoria en los casos más graves, así como que se detectaron alteraciones en biomarcadores de daño celular y oxidativo.
En cuanto a los menores de edad, dicha exposición registró igualmente un aumento de síntomas respiratorios, en los ojos, en la piel y malestar general durante esos 85 días en que la lava, los gases y las cenizas marcaron el día a día palmero.
La presentación del estudio en el hospital contará con la participación de representantes institucionales, investigadores principales del Proyecto Ashes y miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), quienes desvelarán al completo los resultados del estudio, sus implicaciones clínicas y las recomendaciones para mejorar la respuesta sanitaria ante futuras erupciones volcánicas.