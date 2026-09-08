De la Luna a Tenerife y La Palma: tres tripulantes de Artemis II participan en la nueva edición de Starmus

El festival internacional Starmus VIII reunirá en Tenerife y La Palma a tres de los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA, que el pasado mes de abril marcó el regreso del ser humano a las inmediaciones de la Luna. La octava edición del encuentro científico y musical se celebrará del 17 al 22 de octubre con un programa que incluye el décimo aniversario de la Stephen Hawking Medal y las actuaciones de Andrea Bocelli, Sarah Brightman y Brian May.
Los tripulantes confirmados son el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista de misión Jeremy Hansen. Según ha informado la organización, los tres astronautas compartirán en el Archipiélago sus vivencias tras protagonizar el primer vuelo tripulado en el entorno lunar desde el fin del programa Apolo.
“Nos hace una enorme ilusión participar en el encuentro Starmus de este año; estamos deseando hablar de lo que supuso esta misión”, ha declarado Victor Glover a través de un comunicado oficial.
El puente entre las misiones Apolo y la era Artemis
Para los organizadores, la visita de los tripulantes de Artemis II consolida un vínculo histórico con los orígenes del evento. Hace 15 años, la Isla acogió a pioneros como Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Alexei Leonov. Ahora, la cita vuelve a contar con los líderes de la nueva etapa de exploración lunar.
El cofundador y director de Starmus, el astrofísico Garik Israelian, ha destacado el simbolismo de la presencia de los astronautas al considerar que “crean un extraordinario puente entre la historia de los vuelos espaciales tripulados y su futuro”. En la misma línea, el músico y astrofísico Brian May ha recordado que los pioneros de la era espacial fueron clave para fundar Starmus bajo la premisa de que la exploración espacial “cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestro planeta”.
Junto a la tripulación de la NASA, el festival contará con el astronauta canadiense Chris Hadfield, excomandante de la Estación Espacial Internacional, y con Julie Payette, exgobernadora general de Canadá y veterana de dos misiones en el transbordador espacial.
Concierto inaugural y 10 años de la Stephen Hawking Medal
Starmus VIII celebrará también la primera década de la Stephen Hawking Medal for Science Communication, galardón creado en 2016 por el célebre físico teórico y la dirección del festival para premiar la divulgación científica. A lo largo de diez años, el reconocimiento ha recaído en figuras como Jane Goodall, Neil deGrasse Tyson, David Attenborough, Hans Zimmer y Christopher Nolan.
El homenaje central tendrá lugar durante el concierto inaugural programado para el sábado 17 de octubre en Santa Cruz de Tenerife. La ceremonia combinará ciencia y música con un cartel en el que figuran la soprano Sarah Brightman, el tenor Andrea Bocelli y el propio Brian May.
El programa detallado de actividades en Tenerife y La Palma se anunciará en los próximos días. La cita cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de La Palma y la empresa pública SODEPAL, además de colaboradores internacionales.