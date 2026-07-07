La Palma rendirá homenaje a Brian May, cofundador del festival Starmus

La isla donde nació la idea de Starmus volverá a ocupar un lugar central en la historia del festival cuando la octava edición regrese a la isla de La Palma con un programa especial de actividades que celebra el vínculo único entre la Isla de las Estrellas y el festival de ciencia y arte.
El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destacó en el acto de presentación que Starmus no puede separarse de la isla de La Palma. “Nuestros cielos, los observatorios, la comunidad científica y el espíritu de exploración inspiraron una visión que acabaría convirtiéndose en una celebración global de la ciencia, la exploración, la música y la creatividad humana”, señaló Rodríguez.
El acto principal será la entrega de una estrella dedicada a Brian May en el Paseo de las Estrellas y la Ciencia de la isla de La Palma. “Este reconocimiento destaca su extraordinaria contribución como músico, astrofísico, divulgador científico y cofundador de Starmus”, señala el Cabildo en un comunicado, en el que destaca que “pocas personas han contribuido tanto a la identidad internacional del festival y a su conexión con la isla como Sir Brian May”.
Su singular trayectoria como músico de fama mundial y astrofísico encarna el espíritu sobre el que se fundó el festival, indica el Cabildo. Su estrella se unirá a las de otras figuras distinguidas homenajeadas en el Paseo de las Estrellas de la Ciencia, como Stephen Hawking, Alekséi Leónov, Takaaki Kajita, Samuel C.C. Ting, Jocelyn Bell Brney, Jane Goodall y ahora Brian May celebrando toda una vida dedicada a inspirar la curiosidad, el descubrimiento y la creatividad.
En el acto también se puso de relieve que a lo largo de los años, el festival Starmus ha traído a La Palma algunas de las mentes y exploradores más influyentes de nuestro tiempo, entre ellos Stephen Hawking, Neil Armstrong, Alexei Leonov, Roger Penrose, Joseph Stiglitz, Elizabeth Blackburn, Kip Thorne, Jane Goodall, Jill Tarter, Richard Dawkins, Brian May y decenas de premios Nobel.
Starmus se celebrará en octubre y La Palma volverá a acoger actividades que conectan el festival con sus raíces.