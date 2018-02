60 propuestas ciudadanas abren los presupuestos participativos de 2018

Cuestiones de seguridad como colocar barandillas, hacer rebajes de aceras o sustituir mobiliario urbano deteriorado, pero, también, hacer parques infantiles, para perros o nuevos espacios para la práctica del deporte al aire libre, estas son solo algunas de las más de 60 propuestas -64 para ser exactos- que ya han aportado los vecinos de los cinco distritos de Santa Cruz al proyecto de presupuestos participativos que, desde ayer, ya son accesibles desde el portal web municipal. Desde el pasado mes de enero, el área de Participación Ciudadana viene presentado el proyecto 2018, dotado con 500.000 euros (100.000 por distrito), en distintos puntos de Anaga, Centro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur y Suoreste. Fruto de estos talleres han salido ya las primeras 64 propuestas que, desde ayer, crecerán en número puesto que ya se podrán presentar a través de la web municipal.

Así lo detalló, ayer, la concejal de Participación Ciudadana, Marisa Zamora, quien puso en valor que, a diferencia del año pasado, en esta edición, “los ciudadanos podrán proponer las obras que deseen y no como ocurrió el año pasado cuando debían optar entre unas propuestas determinadas previamente por el distrito”. Zamora apuntó que el plazo para presentar las sugerencias vecinales se extenderá hasta la primera semana de abril, y se podrán presentar tanto de forma presencial en las oficinas del distrito, en los talleres que se están organizando o bien a través del portal web.

“Las propuestas deben cumplir, en todo caso, algunos requisitos, como son que se debe concretar la ubicación exacta de la actuación; su presupuesto no puede exceder de los 40.000 euros, el terreno donde se desarrolle debe ser municipal y el periodo de ejecución de las obras no podrá superar los cinco meses”, detalló Zamora, quien añadió que los talleres además se están realizando en una doble vertiente. “Los hay para personas mayores y para jóvenes porque los primeros no se manejan tan bien con la tecnología y porque los segundos son menos activos en lo que a participación ciudadana se refiere”.

Tras el cierre del plazo para presentar propuestas, los técnicos municipales analizarán la viabilidad de las mismas, y tras el citado análisis se procederá a votar las que finalmente se puedan ejecutar. Las ideas más votadas serán ejecutadas por el Ayuntamiento, hasta completar el presupuesto establecido. El portal también incorporará una herramienta con la que se podrá realizar un seguimiento del estado de las obras que se estén ejecutando.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió “la forma distinta de hacer las cosas” por la que está apostando Santa Cruz, en referencia a la participación ciudadana. “Solo en el Plan de Barrios se recibieron 25.000 propuestas, el Plan Especial de Las Teresitas contó con participación ciudadana y, en general, todos los concejales tienen la instrucción de informar y consultar a los vecinos antes de la ejecución de cualquier tipo de obra en la ciudad”.

El año pasado, finalmente fueron 44 los proyectos que se llevaron a cabo, de los 45 propuestos. El único que no se pudo realizar fue en el Suroeste y por motivos técnicos. La inversión final ascendió a 203.000 euros.

Distritos

En cuanto a las propuestas que han llegado hasta el momento, gana por goleada el distrito Suoreste, cuyos vecinos, ya han presentado unas 20 sugerencias de actuaciones. Muchas de ellas tienen relación con la mejora de las dotaciones infantiles, otras son de más calado como la que pide la construcción de un muro de contención en la calle Siroco, en Cuevas Blancas. También se pide el reasfaltado de calles o la mejora de las señales luminosas en cruces para aumentar la seguridad de las personas.

Al Suroeste, le sigue en número de propuestas, el Distrito Salud-La Salle, en el que, de momento, se han registrado 15 propuestas. La colocación de barandillas, repavimentación de calles completas o también la realización de mejoras en las zonas infantiles, se encuentran entre las sugerencias vecinales. En Ofra-Costa Sur son 13 las propuestas, en el distrito de Anaga 11 y en Centro-Ifara, de momento, solo se han presentado cinco propuestas para los presupuestos participativos de este año 2018.