“El Cabildo ha incumplido de un modo flagrante la gestión del Fdcan”

El diagnóstico no es nada halagüeño y las perspectivas de un cambio, mínimas. La patronal de la construcción en la provincia tinerfeña, liderada por Óscar Izquierdo, advierte de que “ante la demostrada ineficacia del Cabildo palmero en la gestión y gobernanza de los recursos económicos del Fdcan, cada vez más, empresas de la construcción asentadas en la Isla nos manifiestan que están buscando alternativas porque tienen que irse de la Isla frente a la falta de actividad económica”.

Izquierdo, presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, asegura que “frente a la inactividad del Cabildo, que no reforzado su servicio de contratación para gestionar los fondos del Fdcan, tenemos la lección de responsabilidad de y de esuferzo de los 14 ayuntamientos de la Isla, que ejecutan obra pública dentro de sus posibilidades y con las estructuras con las que cuentan de forma eficiente”.

Izquierdo afirma sin titubeos que “en La Palma está todo por hacer: tenemos un despoblamiento progresivo, una población cada vez más envejecida, y un modelo económico sin estructura definida, marcado por la improvisación”. Asegura que los empresarios creemos en La Palma y en los palmeros, pero no así en la gestión de lo público que está llevando a cabo el Cabildo, que en los últimos dos años y pese a recibir millones de euros del Fdcan, no solo no ha logrado mejorar la situación socioeconómica de La Palma, sino que la ha empeorado”. Estiman los responsables de la Federación de la Construcción, que “los alcaldes palmeros, que en su día demostraron una enorme generosidad al no discutir la gestión directa y la tutela del Fdcan, se sienten frustrados por esta situación, en la que el Cabildo palmero ha sido el único que ha pedido tres prórrogas al Gobierno de Canarias para gestionar el Fdcan”.

Fepeco se suma a alcaldes y organizaciones económicas como la del Sureste de La Palma,que han expresado su preocupación por la falta de repercusión en la economía insular, de los más de 33 millones de euros asignados en las anualidades de 2016 y 2017 a la isla de La Palma en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias, el Fdcan, para cuya justificación el Cabildo palmero, a diferencia del resto de cabildos del archipiélago, ha pedido tres aplazamientos.

El presidente de esta organización de ámbito provincial, expresó su intención de “solicitar una vez más una reunión con el presidente y el vicepresidente del Cabildo para expresar de forma directa nuestra preocupación y conocer de primera mano qué medidas van a poner en marcha, y qué cambios en la gestión, para lograr reparar o iniciar una senda de la recuperación para una isla en la que, lamentablemente, está todo por hacer”.