Recurren el concurso de los kioscos de la playa Las Teresitas por “ilegal”

El portavoz de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, y el de IU, Ramón Trujillo, dieron a conocer ayer la moción que hoy se debatirá en el Pleno sobre la licitación de los kioscos de Las Teresitas. Ambos portavoces se expresaron en términos muy duros contra el equipo de gobierno (CC-PP) al que acusaron de “engañar” y “mentir” a los antiguos kiosqueros de Las Teresitas, elaborando un pliego de condiciones que, en la práctica, los deja fuera del concurso y que, además, va en contra de la ley de contratos del sector público.

Según avanzaron ambos grupos, si la moción no es aprobada, “enviaremos los pliegos a Costas para que comprueben que no se ajustan a las directrices de sus concesiones y acudiremos a la vía administrativa para que se paralicen la licitación porque entendemos que los pliegos no cumplen con la normativa vigente”, detalló Fernández Arcila. Trujillo acusó al concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez y al alcalde, José Manuel Bermúdez, de “mentir” a los kiosqueros al prometerles clausulas sociales para mantener el empleo, “algo que hemos comprobado no se da en los pliegos”. Y es que, según detalló el portavoz de Sí se puede, “una vez revisados los pliegos, creemos que incumplen tanto la ley de contratos para el sector público y la de desarrollos”. Según Arcila, “el equipo de gobierno propicia el acceso a los kioscos a gente con una gran capacidad económica y sin experiencia en el sector”.

Así, detalló, en cuanto a la solvencia económica, que, “solo pueden concursar personas con una determinada solvencia económica (deben acreditar tener más de 100.000 euros mediante certificación bancaria o con el balance de situación) y en cuanto a la solvencia profesional, no exige nada, basta con que se tenga dinero”. Afirman que la ley dice todo lo contrario. “En lo económico se exige mucho menos (unos 15.000 euros anuales calculan), mientras que en lo profesional, se detalla que en lo últimos cinco años, los aspirantes deben haber trabajado en el ramo económico en cuestión”.

Infraestructuras

Ayer, el concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, insistió en que los pliegos han sido realizados con “absoluta transparencia y garantizando la libre concurrencia como marca la ley”. “Lamento que algunas fuerzas políticas, sin proyectos para esta ciudad, se empeñen en paralizar cualquier avance”, añadió.

El edil recordó que, “esta semana aclaramos dudas técnicas y jurídicas en una reunión y, lamentablemente estos partidos no acudieron a la reunión”.