Se inicia el derribo de uno de los edificios del entorno de Miraflores que no está entre los que el Cabildo quiere proteger

Los números 23, 27 y 29 de Puerta Canseco, en el entorno de Miraflores, se encuentran afectados por el catálogo del Cabildo en el que se propone su protección, al igual que el de número 25 de Juan Padrón. En esta última calle se inició ayer la demolición del número 23, que no se encuentra afectado por el conflicto entre Ayuntamiento de Santa Cruz y Cabildo de Tenerife por la protección de estos inmuebles.

Así lo explicó a DIARO DE AVISOS el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, que se desplazó hasta el lugar para comprobar los trabajos que se estaban desarrollando. Según detalló el edil, “se trata de las segunda licencia de las dos que habíamos concedido para los inmuebles de este entorno”. “Los promotores tienen el compromiso con el Ayuntamiento de que no van a intervenir en los inmuebles que el Cabildo entiende han de ser protegidos y, en este caso, han iniciado el derribo del ubicado en Juan Padrón 23, que no está dentro de ese catálogo de protección”, añadió. Por tanto, insistió el edil, “este edificio no está en discusión mientras que el resto sigue pendiente del acuerdo al que llegamos con el Cabildo”. Recordó el concejal que esta segunda licencia (la primera se concedió para el 23 de Puerta Canseco) se concedió en diciembre pasado y se encuentra correctamente tramitada.