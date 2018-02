Trump matiza que solo quiere armar a “los mejores” profesores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha matizado su propuesta de permitir que los profesores estén armados para impedir matanzas como la ocurrida el 14 de febrero en un instituto de Parkland (Florida) y ha asegurado que su plan es solo armar a “los mejores”.

Trump recibió el miércoles en la Casa Blanca a supervivientes del último tiroteo, ante los cuales sugirió que, si algún profesor hubiese tenido acceso a armas, podría haber terminado el ataque “muy rápidamente”. El mismo reconoció que “mucha gente” se opondría a esta posibilidad.

“Nunca hablé de dar armas a los profesores, como aseguran las ‘fake news’ CNN y NBC. Lo que dije fue examinar la posibilidad de dar pistolas ocultas a profesores expertos en armas con experiencia militar o de entrenamiento especial, solo a los mejores”, ha aclarado Trump este jueves en Twitter.

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience – only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018