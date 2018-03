Absuelven a un hombre acusado de quemar la casa con su mujer y sus cuatro hijos dentro

La Audiencia de Málaga ha absuelto a un hombre acusado de prender fuego a la entrada de la casa en la que vivía en la localidad malagueña de Archidona estando dentro su mujer y sus cuatro hijos. La Sala considera que la prueba practicada no es concluyente para declarar la culpabilidad del procesado, que negó todos los hechos, al igual que la esposa que lo exculpó en el juicio.

Para el Tribunal no ha quedado acreditado que el hombre se encontrara separado temporalmente y de hecho de su esposa, por conflictos en la relación matrimonial y que no residiera en el domicilio conyugal, como mantenía la Fiscalía.

En este sentido, en los hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que el acusado fue el día 6 de marzo de 2016 a una gasolinera y compró 3,45 litros de gasolina, tras lo que se fue a casa de un amigo que le acompañaba.

Mientras, “persona o personas desconocidas prendieron fuego sobre la puerta y zaguán de la vivienda familiar, originando un incendio que fue sofocado por un vecino con uno o varios cubos de agua”, estando dentro la mujer y los cuatro hijos.

Los bomberos que acudieron al lugar detectaron olor a gasolina, localizando en el suelo un trozo de plástico correspondiente a la base y un tapón color rojo que no ha quedado acreditado que se corresponda con la garrafa de plástico suministrada al acusado por el empleado de la gasolinera.

Además, la Sala señala que el acusado no fue visto por nadie en las inmediaciones del fuego. Tanto éste como su esposa coincidieron en que el incendio pudo ser fruto de una gamberrada de determinados niños del barrio. Ambos también negaron haber estado separados en fechas inmediatamente anteriores a los hechos, y sostienen que mantenían una relación afectiva normal.

La resolución indica que aunque la mujer inició consultas y trámites para el cambio del centro educativo en el que se encontraban escolarizados dos de sus hijos lo hizo “para obtener una mejora en el servicio de comedor”.

Además, la Sala considera que la esposa afirmó en un expediente municipal iniciado por ella que estaba separada del acusado “con la única finalidad de obtener ayuda municipal para el pago de deuda contraída con la compañía suministradora de electricidad”, tal y como la mujer declaró en el juicio.

Al respecto, el Tribunal entiende que la explicación que ofrece la esposa de que mintió para obtener una ayuda municipal “es aceptable, pues la separación del marido unida a la custodia de los hijos menores es un elemento apto para ser declarada persona con riesgo de exclusión social a los efectos de la condonación de la deuda que mantenía con la compañía suministradora de la luz del domicilio familiar”.

Además, añade que “el que no estuvieran separados no implica que la pareja no atravesara por una crisis”, pero indica que “de ahí a la tesis de que la separación hubiera llevado al acusado a la idea de prender fuego a la casa hay un largo trecho que la prueba practicada no recorre”.