Ana Guerra: “Dentro de cinco años seguiré en el mundo de la música, aunque sea tocando en la calle”

Cuando Ana Guerra (o Ana War, como prefieran) publica una foto en su Instagram siempre la acompaña con los hashtags #conunasonrisa y #eleganza. Y desde luego son dos conceptos que la definen, al igual que ser extremadamente expresiva y natural. Ella misma se ríe cuando se da cuenta de eso viendo las fotos que le ha tomado el compañero Sergio Méndez. La lagunera, quinta finalista de Operación Triunfo 2017, habla rápido, con las ideas claras y no para de mover las manos. Y ese entusiasmo se contagia. La entrevista es en El Corte Inglés (donde esta tarde está firmando su disco y revista a sus fans) poco después de aterrizar en el aeropuerto Tenerife Norte donde la recibió la tuna de Medicina de la ULL al ritmo de La Bikina. Una sorpresa de su padre, Antonio Guerra (bautizado Papi War, ya casi igual de famoso que su hija).

– ¿Qué tal estás Ana?

“¡Esa es la primera pregunta! (risas) ¡Qué guay! La gente me suele preguntar muchas cosas sobre qué tal Lo Malo, qué tal la gira, qué tal OT, pero ¿qué tal estoy yo? (risas) Bien, bien. En una nube de la que a veces intento bajarme para tener los pies un poco en el suelo pero viviendo un sueño. Un poquito cansada porque va todo muy rápido”.

– Es que no paras…

“Sí, sí. Pero te levantas cada mañana dedicándote a lo que te gusta y eso puede con el cansancio”.

– ¿Qué tal el concierto de anoche en Madrid?

“Brutal, brutal. Me volví a emocionar cantando La bikina ¡Es que no lo puedo evitar! Te lo juro porque como me representa tantísimo y además fue un antes y un después en el programa… Pero bueno, esas casi 11.000 personas que estuvieron en Madrid nos trataron con un cariño increíble a todos”.

– Hace seis meses estabas vendiendo perfumes en El Corte Inglés, y de repente esta semana ya has recogido un premio, has llenado con tus compañeros dos conciertos, estás triunfando con Lo Malo junto a Aitana en las listas. Todo muy normal, ¿no?

“(Risas) Muy surrealista. Y me pasó también cuando fui a la firma de Valencia, que yo decía ‘yo qué hago en un corte inglés y que no sea para trabajar, para vender perfumes. Es surrealista porque me ha cambiado la vida 180 grados a mejor. A mejor. Todo a mejor. De verdad. Por eso te digo que a veces me cuesta bajar de la nube por estas coincidencias de estar aquí y decir ‘que vengo a firmar, que está montada fuera mi firma de discos”.

– Eso te iba a decir, tu primera firma post OT…

“Y en Tenerife, como tenía que ser. Tenía que ser en Tenerife”.

< ► > Los seguidores abarrotaron la plaza para conocer a Ana. | S. M.

– Bastante estabas tardando ya en venir

“Sí, sí. Porque como estamos con tantas promociones, queríamos grabar ya el videoclip (de Lo Malo), queríamos hacer tantas cosas, que decidimos dejarlo todo preparado y ya lo hacemos todo mucho más tranquilo”.

– No te voy a preguntar por el videoclip porque ni siquiera ustedes lo saben…

“No, sí, estará pronto porque como queremos que salga lo antes posible. Calculamos que a lo mejor para principios de abril lo tendremos, porque se está trabajando a un ritmo que, en cuanto esté, sale. Y queremos que salga ya (risas)”.

– Seguramente hará que el tema tenga más éxito

“Ojalá”.

– Vamos a hablar del disco. Ya has comentado que estás mirando propuestas, que será entre latino y urbano…

“Sí, ni puramente latino ni puramente urbano. Va a ser una mezcla”.

– ¿Qué artistas estás escuchando que puedan ir por ese estilo que tendrá el disco?

“Estoy escuchando a Carlos Vives, a Luis Fonsi, escucho a Camila Cabello… Esas son más o menos un poco las referencias de estilo musical que vamos a llevar”.

– ¿Y para cuando El Remedio? Porque la gente no deja de publicar en Twitter que “es un temazo”, “no paro de escucharlo”…incluso el propio coautor de Lo Malo, Lluis Mosquera, es fan de El Remedio.

“¡Qué guay! Pues El Remedio lo hemos regrabado. Tiene ahora un sonido más actual, la canción sigue siendo igual evidentemente. Hemos hecho lo que hicimos con Lo Malo, que la canción suena exactamente igual que cuando se presentó pero tiene… A ver, en la Academia le podíamos dedicar como mucho 40 minutos a la canción, aquí nos hemos pasado un día entero para tratarla con mucho mimo, para cuidar cada detalle de lo que estamos cantando, si había que repetir pues se repetía… La hemos tratado con el mimo que se merece y la sacaré. La sacaré, lo prometo”.

– También estás trabajando con su compositor, Nabález, mirando cositas

“¡Sí! De hecho se pasó anoche por el concierto de Madrid porque vino a España y quedaré con él cuando acabe la firma de Málaga para trabajar en El Remedio y además él acaba de sacar canción ahora. Es un compositor maravilloso y a ver si seguimos manos a la obra”.

– Seguimos hablando del futuro. ¿Creo que dijiste que tienes algún proyecto de una serie?

“Bueno…grabé la cabecera de una serie. Hasta aquí puedo leer (risas). Pero es eso, ahora mismo como actriz, que no soy y no estoy preparada para ello, ni para teatro, pues no nos estamos enfocando tanto porque no tampoco tenemos tiempo. No tenemos absolutamente nada de tiempo. Estamos intentando sacar primero la música. Pero yo encantada si salen propuestas de cine, series o de teatro musical”.

< ► > Ana durante la entrevista. Fotos de S. M.

– La relación con tus compañeros es cercana, evidentemente, pero también con tus profesores. ¿Les pides muchos consejos?

“Mira, con Noemí hablo mushísimo. Con Manu Guix cada cosa, de cada paso que doy musicalmente está superinformado. En plan de ‘¿qué hago? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué te parece? La letra, no sé cuánto…’ de verdad, lo tengo loco a Manu (risas)

– Ya lo volvías loco dentro de la Academia y ahora también.

“Sí (risas)”

– No te echará de menos nada…

“No no no. Entre la gira, que nos vemos, y lo que estoy siempre encima de él todos los días la verdad es que no me echa de menos. (risas) Y con los Javis también hablo, con Mamen, que el otro día se fueron todos a ver Billy Eliot (el musical) pero yo no pude porque tenía una entrevista…Magalí estuvo anoche en el concierto, Cris también, de baile. Superbien, superbuen rollo. Somos muy cercanos, hablamos muchísimo y ellos se preocupan un montón porque sabían que lo que nos iba a pasar, el cambio, era muy drástico. Y entonces están preocupados, como la familia que somos, y preguntándonos que cómo nos va, que cómo nos estamos sintiendo…

– De todos los artistas que pasaron por la Academia ¿tienes algún consejo de alguno de ellos que te marcara?

“Sí. Ay Dios, esto es un poco pesetero. Lo dijo Soraya y fue: “cuando salgan de aquí busquen un abogado y un asesor”. Te lo juro… Se me quedó grabado a fuego. Y creo que es muy buen consejo porque estamos tan aturdidos con nuestra nueva realidad que ponerte en manos de alguien como un asesor y en la parte legal, creo que te despreocupa y te hace hacer las cosas bien desde el principio. Y Pablo López, que también se me quedó muy marcado, que él lo cuenta, que le costó como siete años salir a hacer lo que le gustaba. Y hasta que no le gustó lo que quería hacer y lo que le proponían, no salió. Y también el ser consecuente porque un disco te persigue toda la vida y queda para siempre”.

– ¿Con qué artista te gustaría hacer un dueto?

“Pues Juan Luis Guerra, para apuntar alto, Luis Miguel, y un montón de artistas que te podría ir diciendo”.

– Pero un dueto que podría ser muy posible, esta vez con alguien de la Academia, es con Alfred. Que ya tienen canción…

“Sí, Tenerife va, Barcelona viene (sonríe) Yo encantadísima. Alfred me parece que tiene una musicalidad y un amor para la música brutal y a mí me gustaría cantar con cualquiera de mis compañeros, por supuesto. Pero sí que hasta Noe lo dijo en un Q&A que le hicieron, que le preguntaron qué dúos quedaron pendientes y dijo “Alfred y Ana, ¿sabes? Y fue como “ay..” y al final cantamos ese trío…

– Muy tarde, muy tarde…

“No había para más, es que si no…¿cuánto duraba el programa?”

– Un mes más de programa y punto.

“Bueno, y yo encantada de meterme ahí”.

– Con todo este éxito, la fama, ¿tienes miedo a algo? A que se te suba a la cabeza, por ejemplo.

“¿Sabes lo que pasa? Que no me considero famosa para nada. Te lo prometo. No sé. Creo que es eso. Cuando te digo que hay cosas que me quedan por asimilar, una es de eso. Y en el caso de ya sentirme famosa o terminar de ver el éxito que está teniendo esto, creo que el menor miedo que tengo es a que se me suba a la cabeza porque tengo a gente a mi alrededor lo suficientemente inteligente y que me conoce mucho como para darme un collejón y decirme “bájate de ahí” (risas).

– ¿Cómo te imaginabas tu carrera antes de OT?

“Quizás me hubiera imaginado más en teatro musical que en solitario, antes de entrar en la Academia”

– ¿Y ahora? ¿Dónde te ves dentro de cinco años? ¿Dónde te gustaría verte?

“¿Cinco años?”

– Bueno, yo qué sé. Tres. A mí también se me haría complicado pensar eso.

“(Risas) Sí, claro. Aunque con cualquier vida es como ¿cinco años?”

– Sí, sí. En plan, no sé ni lo que voy a hacer el mes que viene imagínate dentro de cinco años…

“¡Total!

– Bueno, tú sí.

“Yo sí, yo sí y eso es algo nuevo en mi vida (risas) No sabía qué iba a pasar en un mes con mi vida y ahora es como que lo tengo todo clarito. Pero mira, no te aseguro verme en ningún nivel dentro de la música, ya sea alto o medio, pero lo que sí te aseguro es que estaré dentro de la música. Porque quiero estarlo aunque sea tocando en la calle como lo hacía”.

– Si ahora mismo pudieras pasar totalmente desapercibida, ¿qué harías?

“Vale. Primero me iría a pasear por La Laguna y después me sentaría en una terracita al sol a tomarme un barraquito. Te lo juro (risas) Es lo que haría… hasta que el sol se apodere de mí y me queme (risas)”.

– Si ahora pudiera entrar cualquier artista por esa puerta para sorprenderte ¿con quién te quedarías en plan ‘qué está pasando’?

“Creo que si aparece Juan Luis Guerra por ahí es la única persona con la que me temblarían las piernas. Además, que no entraría porque la puerta es muy pequeña porque mide casi dos metros (risas) De todas formas sería muy paradójico que entrara cualquier persona. El otro día, por ejemplo, estuve con Pablo López, me pareció un encanto. Carlos Rivera también… igual lo del dúo que me proponías antes me fliparía hacer un tema con Carlos Rivera. Que hizo la banda sonora de Coco con el Recuérdame, que la cantó Miriam en Operación Triunfo. Me parece que tiene una elegancia y un..no sé, cómo canta. Te llega al alma.