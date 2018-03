“Antona tiene absoluta autonomía para apoyar al Gobierno de Canarias en las cuestiones importantes”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 27 de marzo de 1955), ha encabezado la amplia delegación nacional que ha desembarcado este fin de semana en Tenerife, en un hecho sin precedentes en el PP, para asistir a la Escuela de Invierno, que ayer se clausuró. El jefe del Ejecutivo también ha aprovechado para inaugurar oficialmente el puerto industrial de Granadilla, una de las infraestructuras estratégicas para el Archipiélago. Antes, ha tenido tiempo para contestar a las preguntas de DIARIO DE AVISOS.

-Usted es un avezado conocedor de la agenda canaria desde los tiempos de Manuel Hermoso en el Gobierno autónomo, en los que usted era ministro con Aznar. ¿Qué logros destacaría de su etapa de presidente para las Islas dentro de esa agenda?

“La situación en la que estaba Canarias cuando el PP llegó al Gobierno y la que tiene actualmente son muy distintas. No solo en lo que supone la recuperación económica y del empleo, sino en la situación general del Archipiélago. Creo que este Gobierno ha sido capaz de generar el clima de confianza y de estabilidad suficiente para llegar al punto de que el año pasado en Canarias los ingresos por turismo crecieran el 11%, el empleo creciera el 3,4%, casi un punto por encima de la media nacional, que pudiéramos destinar a esta comunidad 609 millones de euros el año pasado, incluso que se haya reducido la criminalidad en las Islas… El logro principal de un Gobierno es precisamente generar las condiciones para que empresas, emprendedores, inversores y todo aquel que quiera prosperar en su correspondiente campo pueda hacerlo. Si además podemos inaugurar infraestructuras como el puerto de Granadilla, pues mejor. Y creo que hemos conseguido en este tiempo que Canarias tenga el peso que le corresponde en el conjunto de España”.



-Canarias se juega en la actualidad dos grandes retos que determinan sus prioridades para 2018 en el Congreso de los Diputados: la aprobación del REF económico y del Estatuto de Autonomía. ¿Ambas serán realidad este año?

“Ambas cosas están ahora en negociación y yo creo que van por buen camino. Veremos si antes de que acabe el año están aprobados, pero no es una cosa que dependa de mí, sino de muchos actores y factores. Lo que sí le digo es que si se aprueba el REF definitivamente, incluirá un nuevo órgano que se ocupará de analizar y proponer medidas para favorecer la internacionalización de las empresas de Canarias. Es decir, buscará promover las Islas como centro de referencia internacional y como punto atractivo para inversiones”.

-¿El nuevo sistema de financiación autonómica desvinculará los ingresos del REF y devolverá a las Islas el estatus perdido?

“Ya se aprobaron mejoras sustanciales en materia de su régimen de financiación en los Presupuestos Generales para el año 2017. Se procedió a modificar la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y se modificaron determinadas normas tributarias y su régimen transitorio, para no considerar los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) en el cálculo de la capacidad fiscal y en la financiación per cápita de dicha comunidad autónoma. En el próximo sistema de financiación autonómica, como ocurre en la actualidad, deberán recogerse las medidas adecuadas para atender las especificidades que amparan a esta comunidad y el respeto a su Régimen Económico y Fiscal, así como a la proporcionalidad que ha de regir la adopción de medidas que afectan a todas las comunidades autónomas”.

-¿El famoso descuento en el transporte de viajeros y mercancías quedará finalmente consagrado en el REF de acuerdo con los criterios de Canarias, es decir, en base al precio del billete o de una tarifa bonificable como sugiere el Ministerio de Hacienda?

“El Gobierno tiene el compromiso, como se le expresó a la consejera canaria de Hacienda, de incluir el descuento de residentes en el REF. La intención del Gobierno al introducir el término tarifa bonificable era luchar contra abusos de las compañías aéreas, pero no se estaba cuestionando el descuento de residentes. Por ello, se ha acordado incluir en el REF el descuento en base a la tarifa de servicio regular, tal y como habían solicitado los grupos parlamentarios canarios”.



-¿Puede hacer algo su Gobierno para evitar que Marruecos realice prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las Islas, con el consiguiente riesgo de contaminación, como usted conoció de primera mano en el caso del Prestige?

“Marruecos tiene derecho a hacer las prospecciones que considere en las aguas de su soberanía. Son decisiones soberanas de terceros países sobre las que no podemos objetar. Eso sí, Marruecos, como cualquier otro país, está obligado a proteger el medio ambiente y a ofrecer garantías de que así se hará. Estamos seguros de que Marruecos, con el que tenemos unas relaciones muy buenas,cumplirá con estas cuestiones”.



-Ante los previsibles recortes de los presupuestos europeos a causa del brexit, Canarias puede sufrir un serio revés en las ayudas agrícolas y de cohesión. En junio, viajarán a las Islas el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y varios comisarios, durante la presidencia canaria de las RUP. ¿España puede hacer algo para asegurar los fondos europeos destinados a las Islas?

“El brexit es una mala noticia para todos los europeos, porque por primera vez un país decide dejar la Unión. En lo económico supondrá una pérdida de ingresos importante, pero estamos viendo en el seno de la Unión Europea (UE) cómo mitigar en la medida de lo posible sus efectos, así que lo mejor es no adelantar acontecimientos. La Comisión Europea adoptó en octubre de 2017 una Comunicación proponiendo una asociación estratégica, renovada y más fuerte con estas regiones, en la que, entre otras cosas, anunciaba que procuraría la continuidad de las medidas en materia agrícola y ganadera en el marco financiero plurianual post 2020. En todo caso, estamos peleando ya por mantener las ayudas agrícolas y de cohesión, como se ha hecho hasta ahora”.

-¿La presencia de Luis de Guindos en el BCE es un respaldo a la política de su Gobierno, que tras evitar el rescate crece por encima de la media europea?

“Supone que España vuelve a tener peso en un organismo tan importante como ese, lo primero, lo cual ya es en sí mismo un éxito como país y de Gobierno. Lo segundo, a nadie se le escapa en Europa que España está a la cabeza del crecimiento económico en la Unión, a la cabeza en creación de empleo, con un volumen de comercio exterior que el año pasado batió un nuevo récord, con más de 277.000 millones de euros… A nadie se le escapa que España, desde que el PP llegó al Gobierno, ha pasado de la cola de Europa a la cabeza. Y no es la primera vez que este partido hace esto. Y todo, efectivamente, después de evitar un rescate que muchos pedían en tertulias periodísticas y foros políticos. La gestión de Luis de Guindos está plenamente reflejada en el momento económico que vive España, así que sin duda es un reconocimiento a su persona, a este Gobierno y a nuestro país”.

-¿Qué margen de maniobra tiene su partido en Canarias, habida cuenta del apoyo que le presta CC en los Presupuestos Generales del Estado? ¿Asier Antona es libre de hacer oposición o, como dicen en CC, está obligado a mostrar docilidad?

“Bueno, Coalición Canaria apoyó los presupuestos del año pasado en base a un buen acuerdo para todos, pero eso no significa que CC esté de acuerdo en todo lo que hace el Gobierno. El PP en Canarias cumple su labor con la responsabilidad de un partido de gobierno y que entiende las necesidades de los canarios. Y eso implica apoyar en cuestiones que son importantes y que consideramos que benefician a los canarios y no apoyar en las que no lo son. Y en eso Asier Antona tiene sobrado criterio y absoluta autonomía”.

-¿El PP descarta futuras alianzas con el PSOE en Canarias para ser alternativa a 30 años de gobiernos de CC, o se conforma con aspirar a ser socio previsible de los nacionalistas?

“El PP aspira siempre a ganar las elecciones. Entrar en hipótesis y futuribles, en este momento, no tiene mucho sentido”.

-¿La irrupción de Ciudadanos en las encuestas consolida una mayoría de centro-derecha en España que garantiza un pacto de gobierno PP-Cs, o los convierte en rivales irreconciliables?

“Las encuestas son lo que son, la foto de un momento. El PP tiene 364 diputados regionales en toda España y está presente en todos los parlamentos autonómicos. Ciudadanos tiene 94 diputados regionales y no está presente en seis parlamentos, entre ellos el de Canarias. En algunos lugares nos apoyan y en otros apoyan al PSOE. Los pactos se hacen después de las elecciones, y ni somos rivales irreconciliables ni uña y carne. Tengo una buena relación con Rivera y hemos colaborado bien. Espero, por responsabilidad, que siga haciéndolo, por ejemplo, con los presupuestos”.



-¿En 2019 podrían coincidir todas las elecciones, con el adelanto de las generales, o lo descarta por completo?

“Mi intención, siempre lo he dicho, es agotar la legislatura, y acabarla con 20 millones de personas trabajando. Los españoles, y con ellos el Gobierno, hemos hecho un largo recorrido para salir de la crisis más profunda que ha vivido nuestro país. Ahora estamos en un buen momento, pero hay que consolidar esa recuperación; hay que seguir trabajando por el empleo, por las pensiones, por la sanidad, la educación, la seguridad, las empresas y los emprendedores. Y quiero seguir haciéndolo hasta el final de la legislatura; eso es lo serio.”



-¿Habrá nuevos presupuestos generales este año o gobernará con decretos leyes bajo el impasse de una prórroga?

“Nosotros presentaremos un proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes de Semana Santa. Espero y deseo que salga adelante, porque es bueno para todos”.



-¿Qué enseñanzas extrae del caso catalán, dado este bucle de parálisis política y de fuga de dirigentes para eludir la justicia?

“La principal enseñanza es que el Estado tiene mecanismos para hacer cumplir la Constitución y que funcionan. Esto da no solo mecanismos de protección del sistema a un Gobierno responsable, sino que da tranquilidad a los españoles, que ven que hay un Ejecutivo que actúa y que protege lo que es de todos porque tiene herramientas para hacerlo. Dicho todo esto, lo normal y lo deseable es que en Cataluña haya un presidente sin problemas judiciales capaz de encargarse de manera efectiva y eficaz de los asuntos que preocupan a los ciudadanos”.

-En Tenerife ha venido a inaugurar una infraestructura largamente esperada, el puerto de Granadilla, y a clausurar la Escuela de Invierno de su partido. ¿Estamos ante un arranque de precampaña electoral sin precedentes?

“Estamos ante una visita más del presidente del Gobierno a Canarias, una comunidad autónoma especialmente querida por mí. En este caso, a inaugurar, como bien dice, una infraestructura largamente esperada, que va a dar un nuevo impulso económico a Tenerife y que me alegro especialmente de poder inaugurar en persona. Y luego, a un acto de partido, pero es algo que hago frecuentemente en toda España”.

-Por último, ¿cómo encaja que le recuerden que es el político que lleva más tiempo en activo en la actualidad? ¿Cuál es su balance de su carrera política?

“Pues mire, con normalidad. La experiencia es un grado y por fortuna mi carrera política me ha proporcionado mucha y muy variada. He estado en prácticamente todos los escalones de responsabilidad de la Administración y en todos ellos he tratado de hacerlo lo mejor que sé. Me gusta el servicio público, creo que es uno de los desempeños más nobles que puede uno llevar a cabo. Los balances se los dejo a otros”.