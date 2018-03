Un avión israelí y uno alemán colisionan en el aeropuerto Ben Gurion

Un avión de la compañía israelí El Al ha colisionado con otro de la compañía alemana Germania mientras ambos se encontraban en tierra en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv.

Según medios israelíes, el avión de Germania, un Boeing 737, estaba siendo remolcado a poca velocidad cuando chocó contra la nave de El Al, un Boeing 767, que se encontraba detenido. Como consecuencia del impacto se desgarró parte de la cola de ambas naves.

El incidente, que según medios locales no provocó heridos, ocurrió este miércoles, 28 de marzo, a primera hora de la mañana.

VIDEO Ouch that sound 🙁

Germania #ST4915 to Berlin Boeing 737 collided with El Al #LY385 to Rome Boeing 767 on the ramp in Tel Aviv during push back. No injuries reported.

Last flight for El Al Boeing 767

(4X-EAK) was from Toronto to Tel Aviv #LY32. pic.twitter.com/EbnTJdpPb0

— Tom Podolec (@TomPodolec) March 28, 2018