CC, PP y ASG registran su nueva ley de la Radio Televisión Canaria

Los grupos parlamentarios Nacionalista, Popular y Mixto (ASG) registraron ayer una proposición de ley, tal y como habían acordado para modificar la actual Ley de Radio Televisión Canaria con el fin de “profundizar” en el control parlamentario del medio. Las líneas maestras de la propuesta pasan por la creación de una Junta de Control en sustitución del Consejo Rector, se crea la figura del director general -que acaba con el presidente del Consejo Rector- y se constituyen los consejos asesor y de informativos.

Por otra parte, el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias registrará el lunes una proposición de ley para modificar la legislación que regula Radio Televisión Canaria, en la que se propone que al frente del ente esté un director general elegido por el Parlamento. El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, explica que esta iniciativa es “un primer paso” para que los servicios informativos sean públicos, y por ello se establece “una carta de servicio público”, cuya aprobación dependerá del Parlamento. “Con los cambios no pretendemos revertir el modelo de la ley de 2014, sino desarrollarlo y perfeccionarlo corrigiendo las carencias detectadas en su primera etapa de aplicación”, precisa Torres. El PSOE plantea una dirección general ejecutiva y un consejo de administración de control y respaldo de entre 5 y 7 miembros, con un presidente rotatorio y con un mínimo de mujeres. Para el consejo asesor, se proponen dos representantes de los trabajadores de la propia casa y dos de las empresas. La elección del director general y del consejo de administración se realizaría con mayoría parlamentaria reforzada, a la vez que se agilizan los procedimientos para cubrir las vacantes. Esta iniciativa se conoció el mismo día en el que CC, el PP y ASG (Grupo Mixto) formalizaron la presentación de una proposición de ley para crear una Junta de Control “despolitizada” y formada por profesionales, que sustituya al Consejo Rector y que fiscalice el ente público. Lo anunciaron después de que el Pleno rechazara por cuarta y definitiva vez la candidatura de Marta Cantero (postulada por CC) y Carmen Zamora (de la cuota del PSOE), al fallar el voto 36 que se necesitaba para la aprobación. El martes, la ejecutiva regional del PSOE emitió un comunicado en el que reconoció que “un diputado o diputada socialista no cumplió con el mandato unánime de la dirección del partido, lo que vulneró los estatutos y, por tanto, colocó al resto de diputados y diputadas en una situación que no merecen”. El secretario de Organización, Jorge González, expresó su “malestar y tristeza” por lo sucedido. “Quien ha roto la disciplina de voto tiene que asumir las consecuencias estatutariamente establecidas. Se indagará para que se puedan depurar responsabilidades”. González manifestó que el PSOE es “un partido riguroso, de debate, que asume las decisiones democráticamente”. Y advirtió: “Lo que no puede aceptarse es que haya un diputado o diputada que, escondiéndose bajo el anonimato, bajo un voto secreto, no respete la decisión de la organización y, con ello, tampoco a sus compañeros y compañeras de grupo. La persona que ha actuado con tal nivel de deslealtad se ha colocado fuera del PSOE”.

Votación con trampa

La votación se realizó mediante el procedimiento secreto por llamamiento. Sin embargo, los grupos Nacionalista Canario y Socialista la adulteraron al repartirse bolígrafos de tinta verde (CC-PNC) y roja (PSOE). Al fin se descubrió que faltaba una papeleta con el sí en rojo.

Entre las reacciones, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, hizo un llamamiento al consenso tras el “estrepitoso fracaso” en la renovación de las dos vacantes del Consejo Rector de RTVC. Instó al PSOE a “recuperar mayorías para despolitizar y superar” la graves crisis del ente público. Rodríguez invitó a esta formación política a analizar los motivos por los que sus “aventuras” con CC en esta legislatura “siempre acaban mal”. Se refería al pacto de gobierno, que Fernando Clavijo rompió en 2016 al destituir a los consejeros socialistas y ahora en Radio Televisión Canaria. El 15 de noviembre de 2017, la abstención del PSOE impidió la destitución del presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, que habían planteado el PP, Podemos y NC. Desde las bancadas de la oposición se lanzaron acusaciones de sospechas tanto por el apoyo a Santiago Negrín como por el sistema mixto de RTVC.