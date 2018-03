El cisma de El Rosario ahonda la crisis entre el PSOE tinerfeño y la Ejecutiva regional del partido

Por Norberto Chijeb / Tinerfe Fumero

La crisis existente entre el PSOE de Tenerife y la Ejecutiva regional de dicho partido, que comanda el grancanario Ángel Víctor Torres se agravó el pasado domingo con el nuevo cisma de esta formación política en El Rosario, antaño feudo de los socialistas y donde no cabe descartar que acaben este mandato con hasta tres grupos de concejales distintos. De momento, la Ejecutiva insular del PSOE tinerfeño informó ayer a DIARIO DE AVISOS que tiene previsto reunirse esta semana para debatir “con sosiego y tranquilidad” lo acaecido antes de ayer en el seno de la agrupación local rosariera, donde su asamblea local aprobó mayoritariamente romper el actual pacto de gobierno de los socialistas con IR-Verde y Sí se puede, como informó ayer el DIARIO.

A este respecto, hay que tener en cuenta que la vicesecretaria insular, Mariam Franquet, considera “ilegal” la celebración de dicha asamblea, por cuanto “no se ajusta a los estatutos del partido”, que desde el 23 de febrero ya había negado la validez de esa convocatoria de la militancia.

Sin embargo, José Estévez, cabeza de lista del PSOE en El Rosario en las elecciones de 2015 y miembro ahora de la ejecutiva regional que preside Ángel Víctor Torres, se pregunta a este respecto que “desde cuándo es ilegal convocar a la militancia”. Para Estévez, lo sucedido con esta asamblea responde a “la línea marcada por Pedro Sánchez, en la que los pactos deben ser decididos por la militancia”.

Siendo como es afín a Torres, no cabe siquiera imaginarse que José Estévez no actuase sin la conformidad del secretario regional de los socialistas canarios al promover este nuevo cisma en El Rosario, ya que en la citada asamblea se aprobó que tres concejales del PSOE (Iván Armas, María de los Ángeles Rodríguez y Soledad Negrín), abandonen el grupo de gobierno que comanda otro exsocialista más, Escolástico Gil. El alcalde, ahora en IR-Verdes, no quiso pronunciarse ayer sobre la posible salida de estos tres socialistas del Gobierno local y la consiguiente moción de censura.

Desde la secretaría general de la Ejecutiva insular (Pedro Martín) también se guardó ayer silencio, a la espera de lo que pueda suceder en los próximos días, pero es ya notorio que hay un divorcio entre lo que piensa ésta y lo que está proponiendo la Regional, empujada por José Estévez, quien arde en deseos de obtener la Alcaldía que no alcanzó en junio de 2015 por la abstención entonces de dos de sus compañeros que le cedieron el bastón de mando a Escolástico Gil, apoyado entonces solo por Sí se puede.

Entonces, el PSOE negó la posibilidad de pactar con el PP y con Vecinos por El Rosario , el partido creado por la inhabilitada Ana Lupe Mora, una exsocialista más que llegó a ser consejera del Cabildo insular con el PSOE. Ahora, Estévez considera válido ese acuerdo con los de Mora, a la par que recuerda la tesis del que fuera alcalde durante 32 años, Macario Benítez, quien proclamaba que no se puede gobernar con Escolástico Gil.

Al final, todo se reduce a un enfrentamiento entre familias socialistas rosarieras y a las rencillas personales entre sus integrantes, hace tiempo ya enquistadas.

La evidente descomposición que sufre el otrora respetado e influyente PSOE de El Rosario es muy similar a la que padece la agrupación lagunera del partido, donde el acuerdo con Coalición Canaria, mantenido a pesar de los incumplimientos y desaires de CC, ha dinamitado el grupo municipal socialista en la Ciudad de Los Adelantados, donde apenas mantienen a dos de los cinco concejales que resultaron elegidos en la cita con las urnas celebrada en 2015.

De aquellos polvos le llueven los lodos a la dirección regional del PSOE

Desde que Ángel Víctor Torres es secretario regional del PSOE, los desencuentros con los socialistas tinerfeños se suceden desde que, nada más llegar, lo descapitalizó con los relevos que impulsó en el grupo parlamentario.