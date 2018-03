Canarias tiene interés en ser la sede de la fase final en abril

La selección Canaria sub 18 sigue saboreando las mieles del triunfo tras el éxito logrado el pasado lunes en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas celebrado en Gran Canaria. La selección del tinerfeño Andrés Clavijo vuelve a una fase final después de diez años de estar ausente entre las cuatro mejores selecciones juveniles del país. El combinado canario se impuso a Navarra por 2-0 y goleó a La Rioja por 4-0. En la fase final esperan las selecciones de Madrid, Valencia y País Vasco.

“Fue un fin de semana muy positivo para nuestros intereses. La exigencia era máxima porque estábamos obligados a ganar todos los partidos para llegar a la fase final. De hecho, selecciones como Andalucía o Cataluña se quedaron fuera. Los andaluces de doce puntos posibles en las dos primeras fases sumaron diez, con una diferencia de +5, y no encajaron ningún gol. Pues con esos números tan buenos se quedaron fuera de la final. La verdad es que estamos muy contentos porque los chicos lo han dado absolutamente todo”, aseguró Andrés Clavijo.

Pese a lo abultado del resultado contra La Rioja, el rival no puso las cosas fáciles sobre el terreno de juego del Tonono en Arucas.

“Pese a lo que dice el marcador, fue un partido en el que ellos estaban frescos, ya que debido a la alerta meteorológica la jornada del domingo no se jugó y ellos venían de jugar el sábado contra Logroño. Dieron mucha batalla durante el partido, porque no regalaron nada”, afirmó el seleccionador.

Ahora ya toca pensar en esa gran final en la que la Federación Canaria de fútbol ha pedido ser la sede, aunque ese dato no se conocerá hasta dentro de unas semanas. Lógicamente el deseo de Andrés Clavijo es que la fase decisiva del Campeonato de España sub 18 de Selecciones Autonómicas se dispute en el archipiélago canario.

“Las semifinales se jugarán el 13 de abril, y la gran final será el día 15. Nosotros tenemos interés en ser sede, y ahora lo que toca es esperar para ver si los órganos competentes designan a Canarias como sede de la fase final. En el caso que nos la concedan, será la Comisión Deportiva y la Federación canaria los que decidan en que isla se jugará”.

Duros rivales

Clavijo valora lo que le espera ante adversarios de la talla de Madrid, Valencia y País Vasco.

“Son todas grandes selecciones. En la vasca juega un tinerfeño, Héctor que es un referente en esa selección. Tiene mérito lo que hace Canarias, porque somos una Comunidad Autónoma que exporta futbolistas. Cada año salen una gran parte de los mejores jugadores de aquí a clubes penínsulares, por lo que las selecciones autonómicas se resienten. Aún así los chicos han dado la talla, tenemos muy buena cantera y la clasificación para la fase final así lo demuestra”.

Además, Andrés Clavijo aseguró que los 18 futbolistas que sean convocados para la fase final no tienen porque ser los que han participado en la primera y segunda fase.

“Estamos trabajando con un grupo de 22 jugadores, y ellos saben que tienen una ventaja sobre el resto porque son los artífices de clasificarnos para la fase final, pero cuando llegue el momento irán los que mejor en forma estén. Esos veintidós futbolistas saben que van a tener las mismas posibilidades de entrar en la convocatoria definitiva de 18. Por tanto, nadie se puede dejar dormir, todos tienen que estar al 100%, y seguiremos haciendo un seguimiento a todos ellos en los partidos que jueguen con sus clubes. Además, estaremos pendientes si hay alguna aparición que nos haga cambiar de idea. Se trata de equivocarnos lo menos posible a la hora de confeccionar la lista definitiva”.