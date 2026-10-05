El concejal de Deportes, indignado tras los incidentes del Güímar-Hortaleza: “No hubo machetes ni cuchillos”

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Güímar, Carlos Llarena, ha defendido en Televisión Canaria el dispositivo de seguridad desplegado en Tasagaya durante el encuentro suspendido entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza y ha rechazado las informaciones que apuntan a la presencia de machetes o cuchillos dentro del recinto deportivo.
La versión del edil coincide en varios puntos con el comunicado oficial difundido posteriormente por el Atlético Unión Güímar, que condena los incidentes registrados en el exterior del campo, pero asegura que la seguridad dentro de las instalaciones estaba garantizada y niega algunas de las informaciones difundidas tras los altercados.
“Vamos a tener en cuenta a aquellos medios de comunicación que han mentido, que no han contrastado la noticia, donde se ha dicho que se sacaron machetes, que se sacaron cuchillos. Eso es incierto”, afirmó Llarena.
El concejal insistió en diferenciar lo sucedido en el interior de Tasagaya de los graves incidentes registrados fuera del campo. “La seguridad dentro estaba garantizada”, sostuvo.
El Güímar condena lo sucedido fuera de Tasagaya
En su comunicado, el Atlético Unión Güímar asegura que ninguno de los hechos ocurridos en el exterior de las instalaciones tiene vinculación con la entidad y expresa una condena “firme y contundente” de cualquier acto de violencia.
El club también se refiere a las informaciones sobre los daños sufridos por el vehículo que transportaba al Sporting Hortaleza.
Según expone el Güímar, el acta recoge que el delegado visitante comunicó al árbitro que aficionados locales habían lanzado objetos contra la guagua y roto un cristal.
Sin embargo, la entidad afirma que posteriormente contactó con la empresa Autobuses Tenerife Tour para comprobar este extremo y sostiene que un informe de la compañía que obra en su poder niega que se produjera la rotura de lunas. El club añade que dispone de vídeos en los que, según su versión, puede comprobarse que no existe ninguna luna rota.
Se trata, por tanto, de la versión aportada oficialmente por el Atlético Unión Güímar y de documentación que el propio club asegura tener en su poder.
El club niega que hubiera “navajazos”
El comunicado también aborda lo ocurrido dentro del recinto deportivo.
El Güímar reconoce que hubo episodios de tensión entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. Además, asegura que su entrenador, Aythami Díaz, fue agredido por un integrante del cuerpo técnico del conjunto rival.
La entidad sostiene, asimismo, que el dispositivo de seguridad dentro de Tasagaya estaba plenamente operativo y afirma que esta circunstancia quedó reflejada tanto en el acta arbitral como por las autoridades presentes.
El club critica especialmente las publicaciones que hablaron de “navajazos” dentro de Tasagaya, una versión que califica de “absolutamente falsa”.
Llarena se manifestó en términos similares respecto a la posible presencia de armas blancas.
“Vamos a tomar medidas con aquellos que han dicho en sus páginas que aquí hubo machetes y cuchillos”, aseguró el concejal.
El Güímar sostiene que el Hortaleza decidió no jugar
Otro de los puntos en los que coinciden el club y el responsable municipal de Deportes es el motivo por el que finalmente no comenzó el encuentro.
Llarena explicó que se solicitó más presencia de la Guardia Civil después de los momentos de tensión y que, a su juicio, estaban dadas las condiciones necesarias para disputar el partido.
“No se jugó porque el Hortaleza no quiso. Lo dice el acta”, afirmó.
El Atlético Unión Güímar sostiene igualmente en su comunicado que su intención era disputar el encuentro y señala que el conjunto visitante terminó negándose a jugar.
Según la entidad tinerfeña, el colegiado indicó que el encuentro quedaba suspendido ante la decisión comunicada por el Sporting Hortaleza.
El club anuncia que continuará aportando “las pruebas y documentación disponibles” ante los organismos competentes y esperando a que sean estos los que determinen las consecuencias correspondientes.
“Lo sucedido en el exterior es inadmisible”
Pese a la defensa de la seguridad existente en el interior del campo, tanto el concejal como el club han condenado los altercados exteriores.
“Lo que no esperábamos es algo que ocurrió fuera del campo, que yo, a mi edad, no lo había visto nunca”, afirmó Llarena.
El edil pidió además “disculpas por lo que sucedió fuera” y recalcó que “la violencia no debe estar en ningún sitio y mucho menos en el deporte”.
El comunicado del Atlético Unión Güímar termina con una afirmación similar: “Lo sucedido en el exterior de Tasagaya es inadmisible”.
Llarena reveló además que la tensión acumulada durante la jornada terminó provocando que tuviera que recibir asistencia médica.
“Sí, terminé en Urgencias, pero son cosas que uno ya no puede más y somos humanos”, explicó.