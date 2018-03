El ‘Cowboy’ Cody Reed planea el asalto a la Transvulcania Naviera Armas

La décima edición de la Transvulcania Naviera Armas sigue sumando competidores de alto nivel a la lista. Entre la legión de superestrellas que participarán este año se incluye el norteamericano Cody Reed. El Cowboy Reed, intentará tomar el relevo de su compatriota, amigo y compañero de equipo y entrenamientos Tim Freriks, vencedor en 2017 después de una enorme exhibición a la que acudió sin patrocinador y con unas zapatillas de asfalto.

Reed es uno de los destacados miembros del colectivo Coconino Cowboys que residen en Flagstaff (Arizona) zona donde sus entrenamientos son de máxima calidad debido a las condiciones de altura en las que trabajan. Los Coconino Cowboys están liderados por el propio Freriks y por Jim Walmsley, el temerario número uno del ranking mundial de la ITRA.

Rodeado de estos grandes referentes para Reed no fue difícil dejar el asfalto para competir en la montaña. Antes el año 2016 el norteamericano no había corrido más allá de las siete millas (11,265 kilómetros) acostumbrado a competir en cross country y lacrosse durante su infancia en Danville (California). Fue cuando la vida le llevó hasta Flagstaff para cursar sus estudios universitarios cuando conoció a Tim Freriks y a Jim Walmsley y comenzó a compartir las rutinas de los entrenamientos con ellos. Entonces nació su interés por las carreras de montaña y ahí comenzó a cosechar sus primeros éxitos en esta disciplina.

Así, ya en 2016 se llevó el triunfo en la Miwok K100, Tamalpa Headlands 50K y la Ultra Race of Champions mientras que en 2017 amplió su palmarés con triunfos de prestigio en Black Canyon Ultras, Way Too Cool, Under Armour Mountain Mt-Bachelor, Under Armour Mountain Killington y la Flagstaff to Grand Canyon Stagecoach Line.

En lo que llevamos de esta temporada el corredor americano ha seguido consiguiendo buenos resultados como los segundos puestos en las dos pruebas de gran prestigio en las que se ha plantado en la línea de salida, como son la Bandera 100 y en la internacional Tarawera Ultramaratón.

Sus buenos resultados le valieron un puesto en la selección de Estados Unidos que compitió el pasado año en el Campeonato del Mundo celebrado en la localidad italiana de Badia Prataglia, sin embargo, este año ha cambiado su presencia en la cita mundialista por estar en la Transvulcania Naviera Armas. “No tenía planeado correr el Mundial, en su lugar quiero venir por primera vez a Transvulcania. He oído que es una de las carreras más espectaculares del mundo”. Reed tiene muy buenas referencias de la competición de La Palma, referencias de todo un campeón. “Mi amigo Tim Freriks la corrió el año pasado y me ha dicho que fue increíble así que yo también quiero probar. Sé que es una de las carreras más competitivas del mundo y quiero estar ahí para correr en esa maravillosa isla”.

Para Ascensión Rodríguez, consejera de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, es “un privilegio” poder contar con gente “de tan alto nivel” para esta décima edición de la competición palmera. “El nivel sigue aumentando dentro de la lista de corredores élite que tenemos para esta décima edición lo que nos asegura que la lucha por subir a lo más alto del podio va a estar más competida que nunca”, concluyó la representante institucional.