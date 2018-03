Cuatro largometrajes y 14 cortos compiten en la sección Canarias Cinema del Festival de Las Palmas

La décimo octava edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria mostrará 20 obras conectadas con el Archipiélago: cine hecho en Canarias, o por canarios o relacionados con las Islas. A las producciones seleccionadas, 14 cortometrajes y cuatro trabajos que superan los 40 minutos de duración, se suman dos obras fuera de concurso que ofrecen una visión diferente del cine que hasta ahora se ha visto en el apartado Canarias Cinema.

Los realizadores canarios presentarán sus creaciones durante el primer fin de semana del Festival, tal y como se hizo el año pasado: los cortos se dividirán en dos bloques y los largometrajes se harán con un lugar destacado en el programa de la edición, resultando de esta exhibición un palmarés, el primero de la edición, confeccionado por tres profesionales del sector como el fundador y editor de Mundo Hispánico, revista mensual editada en Suiza y publicada en español, Miguel Rodríguez; la influencer, escritora y periodista Sabina Urraca colaboradora de publicaciones como Vice, Tentaciones, Eldiario.es, Tribus Ocultas, Ajoblanco o El Comidista, entre otras; y la directora de ZINEBI – Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Vanesa Fernández.

Público y jurado se enfrentarán a un programa que al igual que el resto del Festival procura la reflexión y cuestiona los límites establecidos por la industria. Una selección de 18 obras a concurso, de las 79 películas inscritas, que muestra una notable presencia de líneas narrativas, que vuelve a abrirse a diversos géneros entre los que se encuentra la ficción, la animación y sobre todo, la no ficción, con diferentes obras que hacen uso del metraje encontrado.

En competición el Festival volverá a contar con cineastas como Miguel G. Morales, Macu Machín, Samuel M. Delgado y Helena Girón, Amaury Santana, Rafael Navarro, Daniel León Lacave, o José Ángel Alayón, este último como productor, realizadores que son parte de la historia del certamen grancanario y que han formado parte del catálogo de importantes citas cinematográficas del mapa. Un grupo de creadores que lleva años reivindicando el cine hecho en el Archipiélago y por canarios como un ejercicio de resistencia y que el año pasado se pronunció sobre la defensa en las Islas de este modelo de cine como un Bien Cultural.

El Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, además, añade a la nómina de cineastas nuevos talentos y suma el trabajo de los alumnos y alumnas de la Escuela de Cine Infantil y Juvenil Cámara y Acción.

El comité de selección del certamen también ha valorado dos trabajos que podrán verse fuera de concurso, Apocalipsis Voodoo de Vasni Ramos del que un primer montaje formó parte de la séptima edición del Festival Cutrecon, una disparatada buddy movie única en el panorama cinematográfico español que combina kung fu, lucha libre mexicana, vudú y zombies; y Bárbara Nadie de Ayoze García González, un excelente ejemplo de cine de apropiación con el que logra formular un nuevo discurso.

CANARIAS CINEMA CORTOMETRAJES:

20 años si es mucho… (20 years, yes it´s a lot) (Daniel Mendoza, España y Uruguay, 2018, 20 min.)

Ángel caído (Fallen Angel) (Miguel G. Morales, España, 2018, 6,30 min.)

Archipiélago fantasma (Dailo Barco, España, 2017, 16 min.)

Diques (Sara Álvarez, España, 2017, 3,59 min.)

Dua2litet (Rafael Marrero, España, 4 min.)

El Mar inmóvil (The Still Sea) (Macu Machín, España, 2018, 11 min.)

Soju (Rafael Navarro, España, 2018, 20,37 min.)

Clavijo, tu amor (Amaury Santana, España, 2017, 10,55 min.)

Insight (Hugo Herrera González, España, 2017, 13 min.)

La muñeca rota (Daniel León Lacave, España, 2017, 16 min.)

Morir en el intento (Die Trying) (Alumnos/as Escuela de Cine Infantil y Juvenil Cámara y Acción, España, 2017, 13 min.)

Nocturnos (Miguel A. Mejías, España, 2018, 17 min.)

Nouvelle Cuisine (Manuel Reyes Halaby, España, 2017, 5 min.)

Plus Ultra (Samuel M. Delgado y Helena Girón, España, 2017, 13 min.)

CANARIAS CINEMA LARGOMETRAJES:

Raíces (Mi hoa Lee, España, 2017, 63 min.)

Las postales de Roberto (Dailo Barco, España, 2017, 87 min.)

Telúrico (Telluric) (Sergio Morales y Ulises Morales, España, 2018, 90 min.)

El mar nos mira de lejos (Manuel Muñoz, España, 2017, 92 min.)

CANARIAS CINEMA FUERA DE COMPETICIÓN:

Apocalipsis Voodoo (Vasni Ramos, España, 2018, 94 min.)

Bárbara Nadie (Ayoze García González, España, 2018, 50 min.)