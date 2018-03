El emotivo adiós de Mayte a su hijo fallecido de 5 años

Pasados los día de la pérdida de su hijo, la mujer de el exportero del Real Madrid Santi Cañizares ha querido compartir con sus seguidores en Instagram un mensaje de despedida y agradecer el apoyo de todas las personas que le han dado apoyo en los momentos más duros de su vida. “Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por La Paz que me dejas! Respiraré y viviré por ti. Siempre conmigo. TE AMO”, escribió Mayte junto a una foto donde se ve a su hijo disfrutando en la playa.