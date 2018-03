El emotivo mensaje de apoyo de Patricia Ramírez a la madre de Yéremi

La madre de Yéremi Vargas, Ithaisa Suárez, no levanta cabeza desde que el pasado domingo se conociese el trágico desenlace del niño Gabriel Cruz, asesinado presuntamente por la pareja de su padre Ana Julia Quezada, de origen dominicano y de 43 años, y que, según ha decretado este jueves el juez que instruye el caso, ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Coincidiendo casi con el undécimo aniversario de la desaparición de Yéremi, la familia canaria está muy impactada con todo lo acaecido con el niño de Níjar; situación en la que se han visto reflejados.

Desde su vivienda en el barrio de Los Llanos, en Vecindario, Ithaisa ha colaborado con el programa de televisión Desaparecidos, emitido anoche en TVE, donde ha relatado cómo vivieron los días en los que Gabriel, de 8 años, se encontraba en paradero desconocido. “Me llegaba muy adentro el sufrimiento de los padres de Gabriel. Temía que les pasará igual que a nosotros, que pasase tanto tiempo como nosotros sin que apareciese el niño. Cada día rezaba para que apareciese Gabriel, porque esto no se lo deseo a nadie. Es horrible tanto tiempo”, afirmaba la madre del niño grancanario desaparecido el 10 de marzo de 2007.

Debido a las similitudes entre ambos casos, el programa quiso poner en contacto a las progenitoras de los menores: Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz e Ithaisa Suárez, de Yéremi Vargas. Fue entonces cuando Patricia quiso transmitir a Ithaisa un mensaje entre lágrimas: “No creo que tenga el derecho a poder decirle a ella algo sobre esto. Nosotros tenemos a nuestro hijo, sabemos dónde está. Ha habido un desenlace rápido y desagradable, pero como madre no me puedo poner en su piel, once años con este proceso no me puedo creer que tenga que enfrentarse a trámites en los que se plantean archivar su caso. No puedo entender cómo está en pie todavía. Solo le diría que admiro su valentía, en 11 años, por Dios, con esta angustia. Creo que lo único que le puedo decir es que ojalá tenga fuerzas alguna vez para poder verla en persona y darle un abrazo y mirarla a los ojos y acompañarla si cabe. Creo que no puedo tener una palabra acertada para 11 años de sufrimiento y encima en la situación en la que se tiene que estar viendo y obligada a pasar, con la incertidumbre de no saber dónde está su hijo y sobre todo qué ha pasado con él”, ha asegurado la madre del pequeño Gabriel.

Unas palabras que emocionaron a una Ithaisa que, 11 años después de la desaparición de su hijo, continúa buscándolo: “Me emociono mucho de escucharla. Se lo que ha podido sufrir estos días, el miedo que pasaba cada vez que veía que iban a hablar con nosotros. Si hubiera aparecido así el niño, el dolor que debe sentir por haberlo encontrado así no me lo quiero imaginar. Hasta hace poco tiempo tenía la esperanza de que iba a encontrar vivo a mi hijo, hasta que apareció este hombre (Antonio Ojeda). Ha sido la esperanza lo que nos ha mantenido todo este tiempo en pie. Desde el momento en que todo parece que está muerto, no estoy viviendo. Es terrible”.

