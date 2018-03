España y Messi se ven las caras 8 años después

La selección española de fútbol afrontará este martes en el Wanda Metropolitano (20.30 horas/Telecinco) el último amistoso del que dispondrá Julen Lopetegui antes de facilitar la lista definitiva para el Mundial de Rusia de este verano, otra prueba de nivel que le medirá ante Argentina y, sobre todo, ante Leo Messi.

Después de dejar muy buen sabor de boca el pasado viernes en Düsseldorf ante Alemania, actual campeona del mundo, a la ‘Roja’ le tocará ahora otro examen de mucho nivel para elevar aún más las sensaciones ofrecidas ante la ‘Mannschaft’ y alargar su invicto a 18 encuentros.

La albiceleste, bicampeona mundial y finalista en Brasil, no está tan asentada en su fútbol como los de Joachim Löw, pero en sus filas cuenta con un Leo Messi que está deslumbrando este año con el FC Barcelona y que aspira a hacerlo también con su selección, su ‘asignatura pendiente.

España, que no variará ni un ápice seguramente su planteamiento por la presencia del ‘crack’ azulgrana, sabe que en este partido, a beneficio de la AFE, tendrá un enemigo un tanto diferente al del Esprit Arena ya que en el Wanda, tendrá a una Argentina que no termina de alcanzar su versión más fiable, permanentemente encadenada a lo que haga su ’10’, y que le presentará otros retos de la mano de un Jorge Sampaoli que trabaja a contrarreloj para dar una identidad al equipo al que llegó hace menos de un año.

El carismático técnico argentino ya ha demostrado claramente cual es su filosofía. Lo demostró en la Chile a la que hizo bicampeona americana ante Messi y compañía o su primer tramo de campaña con el Sevilla, y a la selección española se la aplicó severamente en el último Mundial, donde fue clara vencedora mostrando unas armas que pretende trasladar a la albiceleste para multiplicar el impacto de su estrella, no tan bien rodeado como en su club, salvo en una parte ofensiva, mermada sin embargo para este amistoso.

Julen Lopetegui, en cambio, tiene muy avanzado ya su trabajo y se puso ver perfectamente en el Esprit Arena, fundamentalmente lo que puede ser el esqueleto y el primer once ante Portugal el próximo 14 de junio. El guipuzcoano sabe que no tiene demasiado tiempo para ver in situ a aquellos que desea ver y no suele hacer cambios drásticos en el once, y menos para enfrentarse a otra de las más que posibles candidatas a ser campeona del mundo.

La triple campeona de Europa dejó claro su potencial técnico para dominar a través de la posesión ante Alemania. Alrededor de Iniesta, el resto de centrocampistas funcionaron y lo único negativo fue comprobar que la baja de Sergio Busquets es, por si no se sabía ya, afecta bastante, más que nada en el equilibrio defensivo cuando España no tiene el balón. Ante Alemania, el relevo fue Thiago y luego Saúl en la segunda parte, mientras que Rodri, el más ‘parecido’, tuvo unos minutos al final.

CON MESSI, PERO SIN DI MARÍA NI EL ‘KUN’

Uno de esos tres será el elegido ante Argentina en un centro del campo que se parecerá bastante, salvo sorpresa, al del viernes y donde Lopetegui debe elegir un sustituto para David Silva, que se tuvo que marchar de la concentración por problemas personales y con opciones serias para Marco Asensio.

Arriba, se perfila Diego Costa, suplente ante Alemania de un Rodrigo Moreno que dejó claro en Düsseldorf que no quiere ser un espectador de lujo en esa batalla por ser el delantero mundialista, mientras que atrás podría haber relevo en alguno de los laterales, con más opciones de inicio para Álvaro Odriozola en lugar de Dani Carvajal.

Argentina, por su parte, llega también con buen ánimo a este partido después de ganar el viernes en Manchester (Inglaterra) a Italia por 0-2, mostrando buen juego pese a jugar sin Leo Messi, aquejado de problemas musculares.

Todo hace indicar, por haber entrenado y por las palabras de su seleccionador en la víspera, que el ’10’ del FC Barcelona sí estará listo para este duelo ante España, al que seguramente Jorge Sampaoli da mucha más ‘importancia’ por ser una rival mucho más al alza actualmente que la ‘Azzurra’ y por estar en un Mundial que obsesiona a su hinchada.

Messi tendrá una buena prueba de demostrar su influencia en su selección, aunque le faltarán buenos socios arriba como Ángel di María, lesionado el viernes, o el Sergio ‘Kun’ Agüero, lesionado antes del amistoso, aunque aún le queda el ‘Pipita’ Higuaín, ansioso por no bajarse del tren que lleva al Mundial.

Respecto al choque contra Italia, Sampaoli podría introducir algunas novedades como el sevillista Mercado, Marcos Rojo o el veterano Javier Mascherano. Hace casi ocho años, los dos combinados se vieron las caras en Buenos Aires apenas dos meses después de que España hiciese historia en Sudáfrica y encajó un duro 4-1 con Messi en las filas rivales.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: De Gea; Odriozola, Ramos, Piqué, Alba; Sául, Thiago; Iniesta, Asensio, Isco; y Diego Costa.

ARGENTINA: Romero; Mercado, Rojo, Otamendi, Bustos; Lo Celso Mascherano, Banega; Pavón, Messi; e Higuaín.

ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

ESTADIO: Wanda Metropolitano.

HORA: 20.30/Telecinco.

Lopetegui: “Va a ser un partido precioso y contra uno de los mejores de la historia”

El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, señalóo que el encuentro amistoso que disputarán ante Argentina va a ser un choque “precioso, en un escenario magnífico y con uno de los mejores jugadores de la historia”, en relación a Leo Messi, que podrá ser de la partida.

“Va a ser un partido precioso en un escenario magnífico y donde va a estar uno de los mejores de la historia, si no el mejor, aunque somos conscientes de que no hay puntos en juego”, declaró Lopetegui en rueda de prensa.

Para el guipuzcoano, “no será tan importante el dibujo” porque puntualizó que son “previsibles” por tener un estilo muy definido. “Trataremos de hacer un buen partido porque jugamos con el subcampeón del mundo como es Argentina, que colectivamente ha mejorado mucho con la llegada de Jorge Sampaoli”, advirtió.

En relación a Leo Messi, del que el técnico argentino apuntó que “ya no se le puede enseñar demasiadas cosas”, el preparador vasco reconoció que es “de los que creen que un jugador sigue aprendiendo cosas”. “Estoy seguro que el aprendizaje de cada jugador le va a ayudar en desarrollar su profesión”, señaló.

De todos modos, avisó de que los suyos no sólo se centrarán en el astro argentino. “Me fijo en mi equipo, sólo en lo que hace. Creo que con Sampaoli, Argentina está más armada defensiva y ofensivamente, tiene unos jugadores extraordinarios”, indicó.

En este sentido, el seleccionador nacional recordó que “como dato curioso, en la pasada jornada, en casi todos los enfrentamientos entre sudamericanos y europeos ganaron los sudamericanos”. “Esa competitividad hay que tenerla en cuenta”, advirtió.

Para enfrentarse a la albiceleste, el técnico español no podrá contar con el lesionado Sergio Busquets. “Cuando un jugador importante no está, buscamos soluciones, eso es lo que tratamos de hacer contra Alemania”, expresó sin dar pistas sobre su sustituto, mientras que tampoco criticó al balón del Mundial porque “es con el que se va jugar y cualquier otra cuestión es patalear.

Jorge Sampaoli: “Messi está OK para jugar contra España”

El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, confirmó que Leo Messi está “para jugar” en el amistoso de este martes ante España, una selección que “si no es la mejor del mundo, está entre las mejores” y que ya tiene “un modelo consolidado”, pero que “no” quieren “copiar”, si no “aprender” de cara al Mundial de Rusia 2018.

“Messi está OK para jugar, ha entrenado con el grupo y está listo. Si hubiera algún riesgo, él mismo lo diría como hizo ante Italia. Salvo que pase algo en el último entrenamiento antes del partido, no habrá problemas”, declaró Sampaoli este lunes en rueda de prensa desde el estadio Wanda Metropolitano.

Un once de la albiceleste en el que parece que estará la estrella del FC Barcelona, un jugador al que es “imposible enseñarle algo”. “Estamos en un lugar donde Messi es inalcanzable. Hay que entenderlo y provocar situaciones para que su estado de confort sea el óptimo. Hay que crear un equipo que esté relacionado con él. Tenemos que establecer una armonía con este tipo de jugadores que aparecen cada tanto tiempo y crear un entorno favorable a él”, puntualizó.

“Él siempre está abierto para interactuar desde el campo porque tiene una mente muy abierta. Nuestra relación es muy fluida. Tiene un compromiso muy alto con la selección”, añadió un Sampaoli que también aclaró sus palabras previas al duelo ante Italia, donde aseguró que la ‘albiceleste’ es “más de Messi”. “El fútbol es de los futbolistas. Lo que quería que interpretasen es la capacidad que tiene de ser el mejor del mundo”, explicó.

El extécnico del Sevilla advirtió que están siguiendo “la evolución de Lanzini y otras variantes” para definir “esta noche” el once que dispondrá, aunque destacó la importancia de “tener un buen equipo más allá de tener buenos nombres”. “Nosotros venimos a preparar un partido, orientar nuestra idea de juego y puntualizarla. Tenemos una prioridad que es establecer nuestra idea de juego”, afirmó.

“Tenemos que definir dónde está su mayor potencial. Defendernos sin la pelota es un error, tenemos que disputársela aunque ellos tienen mucho criterio. Necesitaremos valentía y precisión, será un gran desafío porque muchos han intentado jugarle de distintas formas y no tantos consiguieron sacar algo. Esperamos un buen partido”, añadió.

Sampaoli, que incidió mucho en la idea de ir creando “un bloque” de cara al Mundial, remarcó el modelo “consolidado” de España, donde Lopetegui elige “los intérpretes”, pero que “no” tienen que copiarlo.

“Si España no es la mejor del mundo, está entre las mejores, pero no necesitamos copiar un modelo. Ellos encontraron jugadores de mucho nivel y una identidad innegociable, no lo van a cambiar porque es su cultura. Nosotros tenemos que restablecer nuestra cultura y ser competitivos conjuntamente. El individualismo ha generado un gran riesgo porque hay muchos dioses pero muy pocas religiones”, puntualizó, comparando la figura de Messi y la necesidad de que aparezcan otros jugadores para acompañarle.

“A ESTA ESPAÑA LA VEO DEMASIADO SUPERIOR AL RESTO”

Además, el expreparador chileno recalcó la mejora de la España actual a la que se encontró en el Mundial 2014, donde Chile se impuso por 0-2. “Aquella selección llegó más golpeada y con un once muy definido. La sorprendimos por el hambre que le pusimos, pero esta tiene muchas variantes y la veo demasiado superior al resto”, admitió.

Preguntado por qué jugador español podría hacer la función de Messi, Sampaoli tiene varios en mente. “Isco, Asensio o Silva podrían hacer esa función, pero creo que Andrés (Iniesta) es el que más se le asemeja por esa capacidad de dar el último pase”, valoró.

Además, el expreparador sevillista comunicó su objetivo de cara al Mundial, donde cree que el videoarbitraje va a “definir muchas situaciones”. “Trato de trabajar todos los días para ser más competitivos. Los Mundiales se resuelven, en muchas ocasiones, por aspectos que no tienen nada que ver con el que ha sido mejor. Más allá de intimidar por la presencia de Messi, me gustaría atemorizar con un bloque completo”, reconoció.

El técnico argentino espera que de esta convocatoria salgan “el “70-80%” de los convocados para Rusia, aunque existen “un montón de condicionantes”. “Muchos creen que los que están aquí son los que van a ir, pero no es así. Los que no están también tienen abierta la oportunidad de ser evaluados como los que tenemos aquí. Dependen también otros factores como las lesiones y otras circunstancias, pero la lista está muy avanzada”, anticipó.

A nivel individual, Sampaoli incidió la importancia de “unificar la velocidad” de todos los jugadores, ya sean los que juegan en Europa como los que lo hacen en la liga doméstica. “Más allá de no ser comparativo porque en cada liga se juega de forma distinta, hay que cambiar el chip y jugar a la velocidad que Argentina necesita. Además de encontrar la identidad y no apoyarse en un jugador absoluto”, expresó.

Preguntado por Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid, el preparador de la ‘albiceleste’ cree que tiene “opciones” de jugar en ‘casa’, mientras que Lautaro Martínez, que estuvo cerca de ser rojiblanco, “tendrá que situarse con otros jugadores que llevan más tiempo”. “Dybala no está porque queríamos ver otros jugadores pero está en mi cabeza”, sentenció el preparador argentino sobre el jugador de la Juventus.