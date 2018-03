Estos son los pedidos más locos hechos en Starbucks

Starbucks, la conocida cadena estadounidense de cafés que recientemente ha abierto local en Tenerife, se caracteriza por el ambiente acogedor de sus cafeterías, la costumbre de apuntar el nombre del cliente en su vaso y la gran variedad de ingredientes que pueden añadirse a un simple café con leche.

Algunos clientes usan toda su imaginación para diseñar lo que para ellos será sin duda una bebida deliciosa, mientras que para otros el resultado es un café de dudoso sabor. Eso es precisamente lo que se ha encontrado una usuaria de Twitter de nombre Jessica Lynn en su Starbucks. La petición de una clienta llamada Ashley le llamó tanto la atención y le pareció tan extraña que decidió hacerle una foto al pedido y compartirla en su perfil de la red social.

Cientos de personas se han animado a compartir pedidos igualmente extraños hechos en otros locales de la cadena. Desde gente que solo pide varios tipos de sirope juntos en un vaso (nada de café ni leche), hasta gente que pide cafés con más de 15 ingredientes diferentes, entre ellos vainilla, avellanas, praliné y caramelo. Eso sí, el hielo light.

El amplio abanico de pedidos extraños y muy cargados de azúcar ha hecho que Jessica se pregunte en Twitter si la clienta, Ashley, se estaba riendo de ellos y si seguía viva después de semejante chute de glucosa.

Muchos de los comentarios hacían referencia a lo absurdo de algunas de las comandas, ya que por ejemplo en un caso se mezclaba sirope de caramelo con jarabe de caramelo.

I had the intentions of replying to people but my mentions are a mess now so just an update, yes we made the drink, yes she’s ordered this more than once and this drink would only cost $5.19 thank you pic.twitter.com/wD9jGjea8o

— Jessica Lynn (@vspookygirl) 20 de marzo de 2018