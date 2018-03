Isla Bonita Moda estará presente en la pasarela nupcial más importante de España

Las firmas Diazar y GMBYJE, adheridas al programa de promoción y desarrollo del sector textil de La Palma Isla Bonita Moda, serán las primera marcas, junto a Pedro Ferreiro, en presentar sus propuestas de moda nupcial y de ceremonias en la reconocida pasarela Madrid Bridal Week. En ella más de 200 profesionales de medios especializados se hacen eco del conjunto de tendencias para la próxima temporada, situando al evento como el mayor reclamo mediático de España de estas características.

La participación de Isla Bonita Moda logrará así posicionar en el ámbito nacional e internacional a las firmas que han conseguido participar en un evento que destaca por la calidad, el trabajo de costura y el cuidado diseño artesanal y de vanguardia realizado en España.

Ambas colecciones contarán con los complementos que la firma de joyería Ferreiro ha creado en exclusiva para el evento mediante el empleo de técnicas artesanales y materiales de primera calidad.

Jordi Pérez, Consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, destaca que “este paso demuestra el buen trabajo que se está realizando actualmente por el conjunto de firmas de nuestra isla en materia de creatividad y calidad así como desde la dirección de Isla Bonita Moda”. Las firmas tendrán la oportunidad de mostrar sus propuestas nupciales al lado de marcas tan relevantes como Hannibal Laguna, Perlotti o Piluca Bayarri, lo que “supondrá un antes y un después para los creativos que han logrado ser seleccionadas por la Asociación Costura España”.

La participación de Isla Bonita Moda en eventos de esta proyección representa , a juicio del consejero, dos cosas: “la generación de nuevos puestos de trabajo, dado que el posicionamiento de las marcas provocará un aumento considerable de sus ventas, y, en segundo lugar, posicionar a La Palma como referente en materia nupcial y de ceremonias”.

Por su parte los diseñadores de la firma Diazar, Crístofer Pérez y Jonathan Díaz, han asegurado estar muy contentos con la participación de la firma en este evento nacional. “Madrid Bridal Week nos permitirá dar un paso más en la evolución de nuestra marca, dando a conocer gracias a Isla Bonita Moda nuestra propuesta nupcial para 2019 en un entorno único”.

El director creativo de la firma GMBYJE, Jesús Gutiérrez, también se mostraba satisfecho y entusiasmado con la idea de poder mostrar a nivel nacional su colección nupcial 2019. “Ilusión, ganas, alegría, esfuerzo, entusiasmo, entre otros muchos sentimientos y sensaciones, son los que me invaden mientras realizo mi próxima colección, ya que en ella he puesto toda mi esencia. Con esta colección tengo la gran fortuna de poder participar en Madrid Bridal Week, lo que a nivel profesional supone un gran paso en mi camino como diseñador, ya que a través de esta plataforma no sólo podré dar a conocer mi marca (Gmbyje) y mi trabajo, también accederé a un mayor público, donde podrán conocer tanto mi trabajo, como la forma en la que veo y entiendo la moda” aseguró.

El desfile compartido de las firmas Diazar y GMBYJE tendrá lugar el próximo 18 de abril a las 17:30 horas.