Increíble respuesta del canario Jesé a su expareja Aurah

El jugador canario está siendo protragonista no por sus partidos de fútbol sino por su relación con su expareja Aurah, que siempre que puede lo humilla en las redes sociales alegando que no se ocupa de su hijo, que está pasando por diferentes operaciones y no ha abandonado el hospital desde que nació. El jugador ha escrito un mensaje en Instagram acompañado de esta fotografía, sorprendiendo con la afirmación de “conocerás poco a poco quienes son tus padres cuando tengas uso de razón”.

“Oliéndote, pensándote y esperándote en una de las operaciones que te has tenido que someter, mi bebé Nyan, no solté esa manta…la que te puse esa noche antes de dormir, y no la solté hasta que te vi después.Ojalá pudiera estar todo lo que me gustaría estar contigo, no hay ni un segundo, ni un minuto, ni horas ni días en que no te piense y te eche tanto de menos.Todo va a salir bien, y cuando esto acabe y crezcas, comprenderás muchas cosas que ahora no comprendes y conocerás poco a poco quienes son tus padres cuando tengas uso de razón.La conexión que tenemos tú y yo jamas NADIE la romperá TE AMO MUCHÍSIMO bebe NYAN Miguerrero “.