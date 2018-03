Josefa Mesa: “Esperaba un informe más exahustivo sobre Miraflores”

“El Cabildo no ha cambiado de criterio”, dijo ayer la consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, sobre las conclusiones del informe elaborado por la Fundación Cicop sobre tres inmuebles de Miraflores y que los despoja de valor patrimonial alguno. Para la consejera, los números 23, 27 y 29 siguen teniendo valor aunque el Cicop no lo reconozca. Mesa señaló que, en su opinión, el informe “adolece de información” y añadió que hecha de menos el trabajo de un equipo multidisciplinar, con un informe histórico y que fuera “más exhaustivo con determinados elementos”. En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera insular señaló que, a pesar de esta opinión, tal y como se acordó “se respetará su contenido”.

Unas conclusiones sobre las que, aseguró, el Cabildo no tiene porque pronunciarse, asi que el plazo de 10 días dado por Urbanismo para que responda, no tiene razón de ser. “Eso es falso”, aseguró cuando se la cuestionó por este tiempo. “El Cabildo ya se pronunció en su momento, no tiene que pronunciarse más. Son ellos (Ayuntamiento) los que necesitaban de un informe para levantar la suspensión”.

De esta forma Mesa aseguró que el Consistorio no tiene que esperar por el Cabildo para reanudar una obra que podía haberse retomado, recordó, pasados los primeros 30 días de la suspensión. “Para nosotros las medidas cautelares ya estaban caducadas una vez sobrepasado ese plazo”. Aún así, “si lo que necesitan es un pronunciamiento lo que haremos será reiterar el último informe que enviamos, no vamos a añadir mucho más”, detalló la consejera insular de Patrimonio Histórico.

“En las reuniones que tuvimos se acordó qué es lo que tenían que hacer, en principio un informe, que es el que nos han trasladado”, añadió. Insistió Mesa en que “el Cabildo no ha cambiado de criterio sigue considerando que los seis inmuebles que hay en la manzana de Miraflores tienen valores”, para recordar a continuación que el Cicop, “solo se pronuncia sobre tres de ellos”.

En cuanto a los otros tres señaló que, desde el Cabildo se entiende que el Ayuntamiento hará un informe preceptivo sobre ellos cuando llegue el momento, junto a los otros 500 aún pendientes de catalogar. Mesa dejó claro, con respecto al informe del Cicop, que solo ha sido “una herramienta” para que el Ayuntamiento resuelva un conflicto que, a su jucio, no tendría que haberse producido. “Lo respetamos porque el Cicop es respetado y porque ese fue el compromiso del Cabildo; vamos a ser respetuosos, pero eso no implica que el posicionamiento del Cabildo vaya a variar. El Ayuntamiento tenía dos opciones, catalogar o emitir un informe en contra de la protección, como ha hecho. A nosotros la ley no nos deja ir más allá así que pueden retomar la obra cuando quieran”.

Con respecto a los firmantes del informe, Mesa señaló que, “creo en la profesionalidad de cualquier persona y en su responsabilidad a la hora de hablar de inmuebles patrimoniales aunque, como ya he dicho, sí creo que adolece de algunos aspectos concretos. Esperaba algo más exhaustivo, que se discutiera lo que son y no son los elementos con valor”. Recordó que esos inmuebles fueron diseñados por tres arquitectos “importantísimos para Santa Cruz” y que tienen otros inmuebles protegidos en la capital. “Me hubiera gustado encontrar también un informe de un historiador que complementara la información que se ha trasladado”, añadió.

Entre las conclusiones que no comparte la consejera está la de que se llegue tarde para proteger o que debía haberse catalogado toda la manzana. “Si así fuera, hubiera pasado los mismo con El Toscal, donde su estado de deterioro nos hubiera llevado a no hacer nada”.

Mesa defiende la protección individual de inmuebles ya que, “para eso está el catálogo, para proteger conjuntos o inmuebles individuales e incluso, muchas veces pueden ser elementos singulares como fachadas. Hay muchas alternativas para preservar elementos singulares”.