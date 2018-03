La UD Tacuense, con la ilusión por las nubes para retornar a la élite

Se acerca la hora de la verdad para la UD Tacuense en su intento de retornar a la élite del fútbol femenino, tras proclamarse campeón de Segunda División por delante del filial de la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Una competición en la que solo conoció la derrota una vez, y que tuvo como principales animadores al Atlético Unión Güímar y al Llano del Moro.

“Estamos muy contentos por el título que logramos. Durante la temporada hemos tenido altos y bajos pero al final los hemos solventado, y conseguimos ser campeones, que era el primer paso para lograr el objetivo que tenemos marcado. Al final no se pudo hacer un pleno de victorias, pero eso nos vino bien para darnos cuenta de que el fútbol femenino en Tenerife está creciendo y que todos los rivales son importantes. Hay que salir siempre con los cinco sentidos para conseguir los tres puntos”, asegura Emiliano Hernández, entrenador del conjunto de Taco.

El siguiente obstáculo en el camino es el eterno aspirante, el CD Femarguín campeón de Gran Canaria. Dos partidos a cara de perro en el que se decide el Campeonato de Canarias, y lo más importante, que equipo disputa el play-off de ascenso a Primera División con los conjuntos peninsulares. Tras el sorteo, el primer choque se jugará el domingo 8 de abril en Arguineguín, y la vuelta en el Pablos Abril el domingo 22. “Ya estamos centrados y preparando el primer partido contra ellas en Gran Canaria. Me imagino que será una eliminatoria muy complicada e igualada, que se decidirá por pequeños detalles, porque el Femarguín también cuenta con un gran equipo”.

Para Emiliano Hernández pensar más allá del Femarguín sería un error porque si no se gana a las grancanarias las de Taco no podrán luchar por el ascenso. “Para llegar a ese último paso primero tenemos que quedar campeones de Canarias. Solo el campeón disputará el play-off de ascenso. No podemos ir más allá de lo que es la eliminatoria con ellas. Lo primero es el día 8, luego el 22 y así sucesivamente. No queremos estar pensando en los posibles rivales que nos puedan tocar”.

Todos conocemos cual es la filosofía de la UD Tacuense: la cantera. Con ella el equipo de Taco logró hace dos temporadas el ascenso a la Liga Iberdrola tras apear al Madrid CFF y Seagull catalán, pero también con una plantilla compuesta con jugadoras de aquí se perdió la categoría un año después. Pese a este revés, trabajar con la cantera es innegociable para el club de Taco. “Eso es evidente. Tenemos más 100 niñas en el club y eso no se negocia. Los filiales B y C van primeros y segundos en Preferente, el infantil está a mitad de tabla en Primera Categoría, y en el alevín también se está haciendo un gran trabajo. Todo eso hace que nuestras chicas puedan tener salida, y sobre todo, si conseguimos el ascenso la estructura del club quedará muy marcada y muy bonita. La grandeza que tiene la UD Tacuense no solo como club referente en Canarias, sino como escuela de fútbol femenino, es que este año en casi todos los equipos contra los que hemos jugado, habían futbolistas que se formaron en el Tacuense”.

Ya es sabida la sana rivalidad que existe entre la UD Granadilla Tenerife Egatesa y la UD Tacuense, cuyas relaciones han pasado por todo tipo de altos y bajos. Eso no quita para que Emiliano Hernández no escatime elogios para el club sureño. “Están realizando una temporada fantástica. Estar metidas entre las cinco primeras y disputar Copa de la Reina es un temporadon, además que va en beneficio del fútbol femenino de Tenerife y de Canarias”.