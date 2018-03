Landete: “Está claro que Tenerife es la ‘niña fea’ de la Justicia en Canarias”

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, denunció ayer que “no hay ninguna intención” de que el nuevo Palacio de Justicia previsto para la capital tinerfeña esté solucionado “en esta legislatura”, por lo que deduce que “Santa Cruz, la cocapital de Canarias, ha sido relegada” en cuanto a infraestructuras judiciales se refiere.

Las palabras de Astor Landete se enmarcan en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas, inaugurada hace tres años, y en el hecho de que el Gobierno de Canarias anunció al inicio de la actual legislatura que los inmuebles de Santa Cruz de Tenerife y de Puerto del Rosario eran los dos objetivos para estos cuatro años. Sin embargo, cuando apenas quedan 15 meses para las elecciones, las dudas sobre dónde ubicar el nuevo palacio de la justicia santacrucera siguen paralizando unas obras que, no lo olvidemos, se prolongarán al menos ocho años.

Para argumentar su denuncia, el presidente de la Audiencia Provincial recordó que ya son más de 12 años los que el sector lleva reclamando la remoción del actual palacio, ubicado en la santacrucera avenida de Tres de Mayo, que ya desde su inauguración estaba saturado.

Sobre la parálisis en que nuevamente ha caído el plan para solucionar de una vez los problemas crónicos de medios materiales que sufre la Justicia tinerfeña, Astor Landete respondió que “cada vez que pregunto por este asunto me contestan que están esperando algún informe, en vez de haberlos pedido todos a la vez”, explicó.

“El último de estos informes es el plan de movilidad”, desveló el magistrado, que también preside la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, “pero el Plan General de Ordenación de Santa Cruz ya contemplaba que el Palacio de Justicia debía ir en Cabo Llanos, luego ese informe ya debía estar hecho”. En apoyo de tal planteamiento, Astor Landete añadió que cuando se hizo el proyecto del nuevo edificio judicial, cabe suponer que también se elaboró el plan de movilidad correspondiente. Sobre la polémica acerca de que la futura ubicación de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife sea finalmente El Sobradillo o Cabo Llanos, el juez no pudo hablar más claro: “Son los políticos los que han empezado a inventar cosas. Era la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la que tenía que ir a El Sobradillo y no quiso. ¿Ahora nos piden a nosotros que vayamos cuando ellos no quisieron?”, se preguntó. Como es sabido, todo el sector judicial rechazó en su día la posibilidad de que, finalmente, el nuevo Palacio de Justicia capitalino se situara en la calle de Los Bimbaches (El Sobradillo), tal y como propuso el Ayuntamiento con la conformidad de la Consejería de Educación. Para Astor Landete, “es una alternativa más, pero no es la más adecuada para el nuevo Palacio de Justicia, que necesita una centralidad. De hecho, el intercambiador y el tranvía están en Cabo Llanos, por lo que todos los barrios llegan a esta zona, al igual que la TF-1 y la TF-2, y todas las administraciones están en este entorno”.

Posteriores negociaciones entre las partes parecían conducir a un acuerdo para utilizar unos solares en Cabo Llanos, pero hace meses que no hay noticia al respecto.