Cinco supuestos cánceres y 94.300 euros: la acusada de estafa en Canarias niega ser culpable

La mujer acusada de fingir que padecía varios tipos de cáncer y pedir hasta 94.300 euros a familias y amigos, ha rechazado este martes llegar a un acuerdo y ha negado su culpabilidad en la segunda ocasión en la que se fija la fecha para celebrar la vista.
La primera fue el 21 de septiembre pasado y en esa ocasión no compareció, según su abogada por causas justificadas, y ahora también se ha pospuesto la vista para el próximo 9 de febrero de 2027, dado que el Tribunal preveía que iba a aceptar un acuerdo para cumplir la pena.
La procesada se negó a hacer ningún tipo de declaración cuando terminó la sesión que apenas duró unos minutos y en la que se fijó una nueva fecha.
Por ahora la Fiscalía mantiene su petición de penas de un año y diez meses de cárcel por un delito continuado de falsedad documental y otros cinco por el de estafa agravada y la devolución de la mencionada cantidad a diez familiares y amigos a los que habría engañado.
El Ministerio Público también pide que haga frente a multas que suman 7.200 euros y las cantidades que se fijen en ejecución de sentencia en caso de ser condenada y que se corresponden a préstamos solicitados utilizando nombres y datos de terceros, una vez se calculen los intereses generados.
La Fiscalía atribuye a la encausada haber vivido en varios domicilios de España y con la presunta intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito decía que tenía diagnosticados distintos tipos de cáncer y que sólo podían ser tratados en una clínica privada, no en la sanidad pública.
Según el relato fiscal, de esta manera al parecer se apropió de 2.000 euros enviados por medio de una transferencia por una amiga a la que dijo que tenía un tumor en la garganta y esófago.
La mujer luego se enteró por medio de un conocido de la infancia que le había entregado 25.000 euros y comprobó después que todo era supuestamente falso, lo que la acusada negó cuando le preguntó, pese a lo cual presentó una denuncia.
Cinco supuestos cánceres
A este último le comunicó que padecía cinco cánceres, se había recuperado de cuatro pero el último no podía ser tratado en el Servicio Canario de Salud (SCS), lo que podía implicar su muerte, por lo que le entregó la mencionada cantidad ofreciéndole ella como aval un seguro de vida.
Algunos de estos fondos los recibía en mano por lo que no hay recibos.
La suegra de la encausada denunció que le había dicho que padecía cáncer de matriz, ovarios, esófago, intestino, hígado y sangre por lo que comenzó a pedirle dinero de manera que le transfirió 6.500, 7.000 y 4.010 euros a la cuenta que tenía con su pareja, hijo de la supuesta estafada.
Este último siempre creyó la palabra de su compañera cuando le decía que padecía estas enfermedades en vista del estado de malestar que presentaba continuamente.
También habría utilizado los datos personales de su suegra para obtener tres créditos de 9.600, dos de 5.000, dos de 1.000 y 4.140, 2.257, 3.500 y 3.081 y ante los impagos la entidad bancaria se los comenzó a reclamar a la titular de las cuentas.
Otro tanto ocurrió con el primo de la encausada de quien obtuvo 17.000 euros, el tío de su esposo entregó 17.400 euros más, otro familiar 5.000 y la esposa de este último, 1.000, siempre bajo el argumento de que padecía una grave enfermedad.
Al Ministerio Fiscal le consta que la encausada ha recibido distintos tratamientos en la mencionada clínica privada pero ninguno por enfermedad grave y en algún caso incluso por operaciones de estética.