Las 2.000 entradas para la TLP Tenerife 2018 se agotan en un minuto

La TLP Tenerife 2018 encuentro de tecnología, nuevas tendencias y ocio que se desarrollará en el Recinto Ferial de Tenerife del 17 al 22 de julio, vendió 2.000 entradas en un minuto después de ponerse a la venta.

El pasado martes 13 de marzo salieron a la venta las entradas Premium, que se vendieron en un solo minuto, mientras que ayer se pusieron a la venta las del formato estándar, que también se agotaron en un minuto, ha informado hoy en un comunicado el Cabildo de Tenerife que colabora con la Asociación Innova 7 para la organización de esta actividad.

Las entradas para asistir como público saldrán a la venta cuando empiece el evento, en la taquilla del Recinto Ferial.

El director de TLP Tenerife 2018, Marcelino Concepción, se mostró encantado con la respuesta del público.

“No me gusta repetir el discurso año tras año, pero es que no me queda más remedio que agradecer a nuestro público su fidelidad con el evento”, aseguró.

La zona TLP LAN Party, contará, un año más, con una superficie de 8.000 metros cuadrados en el Recinto Ferial y estará ocupada por más de 2.000 participantes que disfrutarán durante 144 horas compartiendo una conexión a Internet de alta velocidad.

Además del ocio electrónico, como pueden ser los videojuegos o torneos e-Sports, los participantes podrán disfrutar de concursos de talentos, animación y demás actividades.

Por su parte, a pesar de que el acceso a la zona TLP LAN Party está reservado para quienes tienen entrada, los participantes han tomado como tradición acampar la noche anterior del comienzo del evento para empezar a vivir esta experiencia lo antes posible.

Igualmente, la organización resalta que se puede disfrutar del evento como visitante, participando en las otras áreas del evento ya sea Summer-Con, TLP Innova o en los torneos de videojuegos abiertos al público.