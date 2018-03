Linde propone financiar las pensiones no contributivas con impuestos

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, visitó ayer la isla de Tenerife para participar en un desayuno-coloquio ante más de 70 directivos y empresarios canarios, organizado por la Asociación Española de Directivos (AED) en colaboración con CaixaBank.

Durante el encuentro, el gobernador, que fue presentado por el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, habló de la “robustez” de la economía europea, de la recuperación “intensa” de la española, y, muy de pasada, se refirió a la economía canaria, de la que dijo no ser un “gran experto”. Aun así, supuso que “irá muy bien, puesto que si Europa crece este año como es previsible, beneficiará al turismo, y como este es el principal sector económico de las Islas, influirá en su desarrollo”.

De la economía europea, Linde destacó la intensidad en la creación de empleo, gracias a la moderación salarial que ha motivado la recuperación, con un PIB que se ha situado en los niveles

previos a la crisis y con un avance en el empleo, aunque alertó de la baja productividad. En cuanto a la española, alabó su recuperación con un PIB que se ha situado en los niveles previos a la crisis y con un avance en el empleo, si bien la ocupación sigue en niveles inferiores a 2008. Indicó que, “a diferencia de otras fases expansivas, el aumento del gasto, tanto de las familias como de las empresas está siendo compatible con un desendeudamiento de la economía, lo que la hace más sostenible en el futuro”.

Sin embargo, Linde citó algunos riesgos a los que la economía española debe estar atenta, como la volatilidad en los mercados financieros mundiales, especialmente de Estados Unidos; la incertidumbre sobre los efectos del brexit y la situación política en Cataluña, cuya afectación dependerá de “si se suaviza o se recrudece”.

Pero quizás lo más interesante de la conferencia del gobernador del Banco de España fueron los retos a los que el país debe hacer frente para paliar “cuanto antes” uno de los grandes problemas que padece: disminuir el paro estructural y abordar el envejecimiento de la población y su efecto en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Para ello, dijo, España debe “abordar a corto plazo la creación de empleo y el aumento de la productividad”. En este sentido, el gobernador apuntó dos medidas: “Reformar el sistema educativo, para que sea más eficiente y adecuado a las necesidades de nuestra economía”, y “tomar medidas a favor de una mayor competencia” en determinados sectores.

Para Linde, el envejecimiento de la población es quizás uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta España en los próximos años, unido al incremento de la esperanza de vida de los españoles. “Todo esto influye en la sostenibilidad del sistema de pensiones”, un asunto que, afirmó, hay que abordar de forma “más radical”. No obstante, Linde mencionó un aspecto que, dijo, “normalmente se olvida”, pero que hay que tener en cuenta, y es que un alto porcentaje de jubilados españoles (el 20% más que los alemanes, por ejemplo) tienen casa en propiedad, “lo que significa que los españoles han ahorrado comprando casas, y esto tiene un efecto real muy importante, porque no es igual pagar un alquiler de 500 euros al mes que pagar un gasto de comunidad de 100 euros”. Esta “renta en especie” que supone la propiedad de su vivienda para un alto porcentaje de jubilados significa que el ahorro en los últimos 30 o 40 años no se ha destinado tanto a planes de pensiones o fondos de inversión como a hipotecas, una tendencia que, según Linde, se mantendrá en el futuro.

Pese a todo, señaló que el sistema de pensiones necesita reformas, aunque en los últimos años se han tomado medidas que han hecho que sea más sostenible, pero “aún hay margen” para aplicar más medidas, como, por ejemplo, separar la fuente de financiación de las pensiones contributivas de las no contributivas y financiar estas a través de impuestos. Aun así, reconoció que el problema de las pensiones es un tema “complejo” que hay que abordar con un “esfuerzo de los políticos y de todos los agentes”.

El gobernador se refirió asimismo a la evolución del actual sistema financiero y abogó por “frenar” la regulación bancaria “y hacer una parada” tras una intensificación de los controles en los últimos 10 años. “El sistema bancario español ha superado la crisis y está en situación sólida y fuerte. Siempre hay nuevos problemas heredados de la crisis, como el volumen de activos dudosos, pero ya es hora de poner el freno”, matizó.

En cuanto al desarrollo tecnológico en la banca y la digitalización, explicó que el tema tiene ya tanta importancia que el Banco de España ha creado una dirección general adjunta de innovación financiera. “Es una selva muy grande”, declaró.

En esa línea, apuntó que el sector financiero se enfrentará a la aparición de nuevos operadores “que hacen cosas que antes no se hacían”, prestando nuevos servicios de manera más eficiente “o más baratos, lo que plantea un problema de competencia, porque “todos tienen que jugar con igualdad de condiciones”, y eso sí que se debe regular.