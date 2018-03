Marba Tinto Barrica, de la DO Tacoronte-Acentejo, mejor vino de Canarias 2018

Marba Tinto Barrica, de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, ha sido distinguido con el premio al Mejor Vino de Canarias 2018 en el Concurso Oficial Agrocanarias que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). El fallo del jurado, resultado del trabajo de una veintena de catadores en sendas jornadas de cata celebradas en Tenerife y La Palma, ha sido anunciado esta mañana en la Casa Salazar, en Santa Cruz de La Palma.

El director del ICCA, José Díaz-Flores, ha sido el encargado de hacer público dicho fallo, que también recoge, entre otros, galardones para la mejor imagen y presentación (De Yanes Edición Limitada, de la D.O. Islas Canarias), vino de producción limitada (De Yanes Edición Limitada y Jable, de la D.O. Islas Canarias) y ecológico (Pagos de Reverón Tinto Barrica, de la D.O. Abona). El concurso Agrocanarias que reconoce las mejores producciones de vinos, gofio, quesos y aceites, entrega premios a los vinos de las Islas desde el año 2000 y es el único certamen de este tipo de carácter oficial que se celebra en el Archipiélago. Este año reconocerá, además, la mejor sal de Canarias.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, ha destacado la importancia de este galardón que “reconoce productos de calidad diferenciada y que es un acicate para sus productores”. Ha manifestado que “es además un reconocimiento al trabajo de agricultores de las Islas y al valor de la cultura del vino, íntimamente relacionada con la historia, tradiciones y el paisaje de este Archipiélago”.

Por su parte, el director del ICCA indicó que el objetivo de esta certamen es promocionar estas producciones, sensibilizar al consumidor de la importancia de apostar por productos canarios y premiar a aquellos productores que apuestan por la calidad, “siendo un empuje para comercializar sus productos en el mercado”.

El acto, que ha contado también con la presencia del presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, José Basilio Pérez, ha servido además para dar a conocer las producciones que han sido merecedoras de la Gran Medalla de Oro, incluido el citado Marba Tinto Barrica. Estos son: Momentos (D.O. Valle de Güímar), Arese Tinto Barrica (D.O. Abona), Brumas de Ayosa (D.O. Valle de Güímar) y Punta del Sol (D.O. Tacoronte-Acentejo).

Han recibido Medalla de Oro Brumas de Ayosa Brut Nature (D.O. Valle de Güímar), Pagos de Reverón Rosado Afrutado (D.O. Abona), Flor de Chasna Rosado Afrutado (D.O. Abona), Testamento Malvasía Aromática Dulce (D.O. Abona), Agala altitud 1190 Dulcelena, Cosecha 2015 (D.O. Gran Canaria), Ferrera (D.O. Valle de Güímar), Moon Blanco Afrutado (D.O. Valle de Güímar), Cumbres de Abona (D.O. Abona), Flor de Chasna 4 meses en barrica 2016 (D.O. Abona), Flor de Chasna 4 meses en barrica 2017 (D.O. Abona), Flor de Chasna Tinto Tradicional (D.O. Abona), Jable (D.O. Islas Canarias), Oro Blanco de Tirajana (D.O. Gran Canaria) y Testamento Malvasía Aromática Dry (D.O. Abona).

Las medallas de plata han recaído en Moon Blanco Seco (D.O. Valle de Güímar), Tierra de Frontos Blanco Seco (D.O. Abona), Ferrera (D.O. Islas Canarias), Vega Norte Blanco (D.O. La Palma), Brumas de Ayosa D.O. Valle de Güímar), Pagos de Reverón Tinto Barrica Ecológico (D.O. Abona), De Yanes Edición Limitada (D.O. Islas Canarias), Pagos de Reverón Blanco Afrutado (D.O. Abona) y Moon Rosado Afrutado (D.O. Valle de Güímar).

Por Denominaciones de Origen Protegidas, Abona suma 12 galardones; Valle de Güímar obtiene ocho; la D.O. Islas Canarias un total de cuatro; Tacoronte-Acentejo, 2; los mismos que Gran Canaria, mientras que la Denominación de Origen La Palma obtiene un premio.

Un total de 148 vinos se habían presentado a esta edición del certamen, procedentes de diez de las 11 Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos del Archipiélago. Por islas, 113 corresponden a Tenerife, 17 a Gran Canaria, ocho a La Palma, cinco son de El Hierro, tres de La Gomera, y dos de Fuerteventura. Se da la circunstancia de que este año no concurrió ninguno de la isla de Lanzarote.

Por tipo de vino, los concursantes fueron 49 tintos, 48 blancos, 24 semidulces, 16 rosados, cinco dulces, dos de crianza, dos espumosos, un malvasía dulce y un semiseco, que fueron catados por una veintena de expertos catadores representantes de los Consejos Reguladores, organizaciones agrarias, sector hostelero y de la distribución, enólogos, sumilleres, periodistas y chefs.