Moreno-Luque reflexiona en su pregón de Semana Santa sobre el cristianismo

La iglesia de la Cruz del Señor en Santa Cruz acogió en la tarde de ayer la lectura del pregón de Semana Santa. El encargado de la lectura fue el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego, que reflexionó sobre las contradicciones a las que se ha enfrentado y se enfrenta el cristianismo. El acto, contó con la presencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez.

En su intervención, Moreno-Casariego rememoró, “la hostilidad hacia el cristianismo, la batalla perpetua, que libra en el mundo contra la maldad”. “Vivimos un momento turbulento en el que ya no es sólo que el mal avance, sino que mismamente se está perdiendo el concepto de lo que es el mal, y esto sí que es una novedad inquietante, el hecho de que se esté perdiendo la noción de pecado”, continuó.

Señaló el magistrado que “realmente sabemos muy poco de la naturaleza de Dios, por eso tiene especial importancia que seamos fieles a lo que conocemos con certeza”. Aseguró que todo lo que Jesús había sido profetizado s e cumplió. “Consiguió que en el plazo de cinco siglos, la idolatría y el politeísmo quedaran prácticamente erradicados de la faz de la tierra, de manera que, a estas alturas de la película (2018) el hombre se debate principalmente entre dos posturas antagónicas, Dios o el materialismo y ateísmo científicos”. El concluyó que Jesús no ha desaparecido de la tierra y “nosotros nos alegramos hoy humildemente con un gozo interior que el mundo no puede arrebatarnos en la misma medida en que no puede entender”.