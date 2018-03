“Si es necesario para la Isla, se debe construir la Vía Exterior”

José Manuel Molina (CC) lleva ya tres mandatos consecutivos al frente del Ayuntamiento de Tegueste y tiene claro que su idea es volver a aspirar a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019 y poder realizar así todos los proyectos que tiene en mente “para el bienestar de este pueblo”. Cuestionado por si es partidario de la construcción de la polémica Vía Exterior, que ha levantado diferentes opiniones dentro de su propio partido, Molina considera que “a veces hay que tener valor y tomar las decisiones correctas” y que si los análisis concluyen que esta vía es necesaria para la Isla, “considero que se debe construir”.

-Este es su tercer mandato como alcalde del Ayuntamiento, ¿qué valoración hace?

“Para mí el principal valor que han tenido estos 12 años ha sido que la sociedad teguestera ha dado un cambio, y porque todos en el equipo de Gobierno, en los tres mandatos, hemos intentado que los verdaderos protagonistas en nuestro municipio sean los vecinos, logrando la participación ciudadana en todos los actos y actividades. Por ejemplo, siempre menciono cuando tomé la decisión de entregar la base del Club Deportivo Tegueste, que contaba con casi 500 federados, a los padres y que no fuera una cuestión municipal, y eso ha dado un resultado tremendo y es el ejemplo de nuestra forma de gobernar”.

-¿Se volverá a presentar a la Alcaldía de Tegueste en las elecciones de 2019?

“Sí, está en mi mente. Por supuesto que habrá que debatirlo en el seno del partido y es libre de presentarse cualquier candidato, pero mi idea es volver a presentarme a las próximas elecciones”.

-¿Siente que aún le quedan muchas cosas por hacer en el municipio?

“En la época en la que entré, en 2007, todos los ayuntamientos venían endeudados y este no iba a ser menos. Hemos logrado el equilibrio, hemos hecho cada año más inversión por este pueblo y hemos logrado que haya bajado el paro, que estaba en el 15-16% y ahora está en el 9%. Después de unos duros años de ajustarnos a la ley de estabilidad presupuestaria, nos tocan ahora unos años de inversión, como así se está empezando a notar, y con muchos proyectos en mente para el bienestar de este pueblo”.

-Usted gobierna en Tegueste con el Partido Popular, ¿qué tal va el pacto?

“Desde el minuto cero ha habido muy buena sintonía entre los dos grupos. Es como si no existiera un pacto, es uno más del grupo, muy bien integrado y defendiendo los intereses de Tegueste”.

-Hablando de proyectos para el futuro, ¿cuáles se verán para este año?

“Ya tenemos la segunda fase de los jardines de la Casa Sansó, donde son más de 5.000 metros cuadrados de espacio libre, enfocados a esos jardines místicos, con un parque infantil y una zona recreativa, que va a ser de mucho disfrute para visitantes y vecinos. También se va a intentar finalizar, antes de que acabe el año, el acceso a la subida al cementerio, dentro del plan de cooperación con el Cabildo. Tenemos pendiente el traslado del campo de fútbol y la colocación del nuevo césped, un parque multifuncional en El Portezuelo, cubrir una cancha en Pedro Álvarez e ir adaptando a la ley de sanidad mortuoria los tanatorios del municipio. Y tenemos un proyecto que ya empezamos a realizar, desde principios de enero, para la peatonalización de toda la plaza San Marcos y calles de alrededor. Esto significa que tendremos una plaza, que cada día es más visitada, con más encanto y que dinamizará la economía del casco”.

-¿Esta peatonalización cuándo se logrará de forma completa?

“Estamos pensando en el 2019-2020, pero el proyecto ya ha empezado desde enero con catas y medidas para darle un toque diferente a la plaza del casco. En principio hablamos de toda la peatonalización de la plaza y dos o tres calles anexas”.

-¿Hay en el municipio alguna necesidad pendiente del Cabildo o del Gobierno?

“He pedido a gritos que se construya un pabellón deportivo cubierto para el municipio, y ya tenemos dentro del PGO una parcela destinada a ello. Hablamos de dos a tres millones de euros y necesitamos la colaboración del Cabildo y el Gobierno, porque en la comarca es el único municipio que no tiene pabellón cubierto. Estoy también en contacto con el Gobierno para la construcción de un nuevo centro de salud, y en el PGO también hay ya una zona preparada”.

-¿Usted es partidario de que se construya la Vía Exterior?

“El partido tiene bastante claras las vías que se tienen que hacer para mejorar la Isla. Yo, el consejo que he dado y que siempre he pensado, es que a veces hay que tener valor y tomar las decisiones correspondientes. Muchas veces hablamos del perjuicio que puede tener trazar una vía por algunos lugares, y creo que una vez que se estudien las necesidades de Tenerife, y en ello se está, hay que tomar las decisiones correctas y tener el valor de tomarlas, cueste lo que cueste, porque va en beneficio de todos. Pero una vez se haga el análisis de la necesidad de esas vías.”

-Entonces, si ese análisis concluye que es necesaria la Vía Exterior, ¿está de acuerdo con su construcción?

“Considero que se debe construir”.

-Últimamente también se ha hablado mucho de los problemas económicos que sufre el albergue Valle Colino, que uno de los municipios a los que presta servicio es Tegueste…

“Nos hemos reunido recientemente los cuatro alcaldes y tenemos claro que el Cabildo tiene que intervenir y seguir colaborando con Valle Colino. Por suerte hemos llegado a un acuerdo los cuatro municipios pero el Cabildo debe proponer, y creo que lo tiene en mente, construir unas nuevas instalaciones para la ampliación de Valle Colino o mejoras no solo para la zona metropolitana sino para toda la Isla”.

-¿Y qué le parece que el Cabildo no asuma la gestión?

“Simplemente era una cuestión de competencias, no lo rechazaba, al contrario, siempre intentó ayudar por todos los medios, pero no puede intervenir en un sitio donde los terrenos no son insulares. Por lo tanto, lo más que podía hacer era colaborar para que las instalaciones puedan seguir a disposición de los cuatro ayuntamientos”.

-¿Cómo va el proyecto de creación del primer parque arqueológico en el barranco Agua de Dios?

“El proyecto eran cuatro fases y ya estamos en la cuarta. Tenemos casi listo el Centro de Interpretación, que se terminará este año. Estamos con el plan especial para el proyecto arqueológico, del que, al haber otros dos municipios, el Cabildo está haciendo todos los trámites para realizar ese plan especial. Lo que queda es más un parte legal, de normativa, porque los accesos y veredas están”.

-¿Y cuándo abrirá al público?

“Ahora mismo es visitable, pero no como ruta. Esperamos que para 2019 ya esté el parque arqueológico”.

-A finales de abril se celebra la multitudinaria romería de San Marcos y este año cumple su 50 edición, ¿habrá alguna novedad?

“Una de las cuestiones, que ya se hizo el año pasado, es que hemos aumentado el número de días, tras la romería, de presencia de las carretas en la plaza, para que sean visitadas. Y queremos que una de las dos vías de nueva construcción en el casco se denomine calle Los Carreteros. Creo que la romería ya destaca de por sí por los carreteros, que para mí son los verdaderos protagonistas y que hacen de la romería una de las grandes de Canarias. Hay que destacar su labor y la de todas las agrupaciones, y el bello encanto de las carretas tiradas por nuestros bueyes y que disfrutan tantas personas por ese tipismo”.

-Se repite la prohibición de música en los quioscos durante la romería. Con todas las medidas preventivas que se han ido adoptando, ¿se ha logrado atajar los problemas que hubo en el pasado?

“Las últimas ediciones han sido más seguras, más disfrutables y con un poco más de tipismo. Cuando nos referimos a la música, queremos decir que el día de la Romería, durante su recorrido, solo se escuchará la música de las agrupaciones folclóricas, para respetar el acto. Y a partir de las 16.00 horas ya habrá música en los quioscos, y en cualquier otro acto tendrán la música que se elija”.

-¿El municipio ha notado un aumento en la llegada de turistas?

“Llevamos unos años ya, sobre todo fines de semana, con aumento de número de visitantes. Durante la semana vienen muchos extranjeros para recorrer Anaga, ya que Tegueste es el único casco histórico que es Reserva de la Biosfera y desde aquí empiezan sus rutas, lo que hace que cada día se dinamice más el pueblo y que los comercios obtengan más beneficios”.