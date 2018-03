Netflix anuncia la quinta temporada de ‘Black Mirror’

Netflix ha anunciado hoy que su antológica serie Black Mirror, ganadora del premio Emmy, ha sido renovada para una quinta temporada. Y lo ha hecho con este vídeo publicado en Twitter con el siguiente lema: “El futuro será más brillante que nunca”.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7

— Black Mirror (@blackmirror) 5 de marzo de 2018