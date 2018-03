Pancho: “Es ridículo que la justicia ordinaria sancione con 60 euros pegar a un árbitro”

Uno de los colectivos más perjudicados por la lacra de la violencia y de los violentos son los árbitros. Estas últimas semanas se han recrudecido, y de que manera, los actos violentos en el fútbol de formación de Tenerife. A pesar del esfuerzo que están haciendo conjuntamente la Federación Tinerfeña de Fútbol y el Cabildo Insular de Tenerife con el proyecto Buen rollito y con el Balón de Oro que premia a los equipos más deportivos, estas loables iniciativas caen en saco roto cuando un árbitro es agredido, un jugador es golpeado por otro, las aficiones se pegan en las gradas, y el colmo del despropósito lo que aconteció el pasado domingo en el campo de fútbol de Las Chumberas, cuando el padre de un niño de 9 años se lía a puñetazos con el entrenador del equipo de su hijo. La solución, si esto no cambia mucho, es que los partidos se jueguen a puerta cerrada y que los padres, principal foco de violencia, se queden por fuera del recinto y recojan a sus hijos una vez que acabe la actividad deportiva. De esa manera, es verdad que pagarían justos por pecadores, pero buena parte de los casos de violencia pasarían a mejor vida. Uno de los hombres fuertes del arbitraje tinerfeño es Alberto Mesa Perera, más conocido como Pancho, delegado arbitral de la zona Santa Cruz-Laguna. Con Pancho repasamos los últimos episodios violentos que azotan al fútbol tinerfeño. Es un tema muy complicado y complejo, porque cada fin de semana se disputan más de cuatrocientos partidos entre el fútbol regional y base.

-Nuevos brotes de violencia han sacudido en los últimos días al fútbol de formación tinerfeño. Una lacra que parece no tener fin

“Se están haciendo ímprobos esfuerzos por parte de la Federación Tinerfeña de Fútbol y el Cabildo Insular para desterrar de una vez por todas a los violentos de un campo de fútbol. Lo que está ocurriendo últimamente no es normal. El otro día en Montaña Pacho (Los Andenes) el árbitro de un partido de alevines, Andenes-Tahodio A, tuvo que ser ‘rescatado’ por su padre para que los padres del Andenes no lo lincharan. El pasado fin de semana en otro partido de juveniles disputad en el Mundialito, César Casariego-Igueste B, el colegiado fue agredido por un futbolista del equipo capitalino. La verdad es que el comportamiento del César Casariego ha sido acorde de lo que se espera de un club, que en el mismo momento, lamentó lo ocurrido y expulsó al jugador del club. El árbitro tuvo que ser atendido en la clínica Parque, porque recibió un puñetazo que lo dejó durmiendo. El chico está bien dentro de lo que cabe, y ha presentado la correspondiente denuncia contra el agresor.

-Y ya la guinda de todos estos actos violentos tuvo lugar el pasado domingo en Las Chumberas

Así es. En el partido de prebenjamines entre el Juventud Laguna B y el San Andrés, el padre de un jugador y el entrenador del equipo de su hijo se liaron a puñetazos ante el asombro de todos. Se pudo ver a niños de 8 y 9 años llorando tras ver una escena tan dantesca. El árbitro tuvo que suspender el partido. La sociedad está mal, son tiempos difíciles los que vivimos, y la ira de los violentos casi siempre se descarga contra el más débil: el árbitro. Ellos saben que tienen todo nuestro apoyo: de la junta directiva, de los delegados y de los propios compañeros. La verdad es que son tantos partidos los que se juegan que lo que pasa es poco, pero por culpa de una minoría paga la mayoría. Estamos preocupados y disgustados, porque trabajamos con gente muy joven. Sin ir más lejos, el árbitro que fue agredido por el jugador del César Casariego era el primer partido de juveniles que arbitraba. Este chico ya había salido de la Escuela, hizo dos meses de prácticas con un compañero de superior categoría saliendo a los campos, y ya le correspondía que saliera a pitar solo. Por una dichosa tarjeta, de la que consideró que era merecedor el jugador, recibió un puñetazo que lo envió a Urgencias”.

-A pesar de los esfuerzos que están llevando a cabo los organismos competentes para erradicar la violencia, todo parece poco cuando hay focos de violencia

“En los próximos días habrá una reunión de la Junta Directiva del Colegio de Árbitros, y habrá otra con la Federación Tinerfeña de Fútbol. Una de las medidas que se han adoptado por parte del Comité de Competición es que cuando un partido es suspendido debido a actos violentos, los minutos que faltan se jueguen a puerta cerrada para que solo entre la gente que le compete, además del delegado federativo. Están las campañas del Buen rollito y el Balón de Oro para acabar con los desaprensivos premiando la deportividad de los clubes y sancionando económicante cualquier acto de violencia. El deporte se debe tomar como un espectáculo que sirva de divertimiento para los principales actores que son los niños, pero cualquier fin de semana se puede estropear por culpa de los adultos”.

-¿Es partidario que el Comité de Competición endurezca las sanciones con este tipo de desaprensivos?

“Por supuesto. Aparte del Comité de Competición también la Justicia Ordinaria. No es lógico que vayas a pitar un partido, te amenacen o te intenten agredir, y todo quede en un juicio de faltas con una sanción de 60 euros. Eso es ridículo. Si para la justicia ordinaria pegar a un árbitro cuesta 60 euros nos podemos hacer una idea de lo que está pasando. La Federación Tinerfeña está poniendo todos los medios para que el Comité de Competición castigue con dureza, pero de nada vale si la Justicia Ordinaria no mete mano. Yo me pregunto si la Ley del Deporte solo es viable para el fútbol profesional. ¿Que tiene que pasar para que la Ley del Deporte se aplique en el fútbol de formación?. Si lo que vale es una denuncia del árbitro o lo que vale es una denuncia policial. En todos los años que llevo en el fútbol nunca he visto una sanción ejemplar para que los violentos no vuelvan a cometer sus fechorías”.

-Otro de los grandes problemas que hay en el fútbol base es que a un niño en edad de formación se le inculca desde que es futbolista a competir, con unos padres que se creen que sus hijos serán algún día Messi o Cristiano Ronaldo, y que los mantendrán económicamente

“Lo primero es formar a los niños, que ya llegará el momento de competir. Hoy en día se les pone a competir desde que se calzan las botas por primera vez. No debería ser así. Lo principal es que el niño sea persona, y una vez que tenga edad de cadete o categoría superior, entonces empiecen a competir. El problema es que desde pequeñito las expresiones más habituales que se oyen son: “vamos a ganar”, “vamos a por ellos” tratando a sus compañeros más como enemigos que como rivales. Te pongo un ejemplo porque ha pasado. Un equipo ha ganado 14-0 y cuando acaba el partido van al vestuario a recriminar al árbitro de que dejó de pitar un penalti porque ya iban ganando 14-0. Nadie se para a pensar como estarán los niños que han encajado esa goleada. No hay sentimiento”.

-Pese a todas estas vicisitudes, cada vez son más los jóvenes que quieren ser árbitros

“El mes pasado ya salieron nueve chicos a arbitrar solos. Pero para captar nuevos árbitros lo que funciona es el boca a boca, porque nosotros hemos hecho de todo para que se apunten, pero la gente se retrae por lo que está sucediendo. Por ese motivo no queremos dar mucha luz al tema de las agresiones, porque si ven o leen estas noticias se retraen. La delegación de árbitros Santa Cruz-Laguna goza de buena salud, pero hay que tener paciencia con los chicos jóvenes porque un árbitro no se hace de un día para otro, sino a base de partidos, y empezando en las categorías más pequeñas, que para mi son las más complicadas, ya que hoy en día va más gente a estos partidos que a los regionales”.

-Por último, la próxima temporada se implanta el VAR en el fútbol profesional. Cómo árbitro experto que le parece la llegada del videoarbitraje

“Según como se mire. Con el VAR y sin el VAR la voz cantante la va a seguir teniendo el árbitro. Si es para mejorar, bienvenido sea. Vamos a ver como funciona en España”.