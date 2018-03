Román Rodríguez: “Clavijo, todo lo que toca lo destroza”

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, se mueve como pez en el agua, tanto en el atril como en los pasillos del Parlamento. Su capacidad dialéctica abruma, ya sea delante como detrás de las cámaras. No desaprovecha la ocasión para, casi siempre con una sonrisa, “vender” su idea de las Islas. “Un archipiélago roto en dos, entre pobres y ricos”, asegura. Lucha, denodadamente, en cambiar este desequilibrio. Cuando habla de Canarias, nunca mira el reloj. Tampoco durante la hora en que atiende la cita con DIARIO DE AVISOS, a pesar de que lo hace en un impás del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria.

-¿Cuál es el balance que hace del debate?

“No puede ser que estemos tan mal en todo. Sobre todo, en lo que dependemos del Gobierno de Canarias. Tenemos un alto nivel de autogobierno, que hay que ampliar, gestionamos la sanidad, la educación, los servicios sociales, competencias exclusivas en vivienda, carreteras… En los grandes servicios públicos, a la cola. En el tema de renovables, aunque se haya producido una mejora relativa en los últimos años, solo faltaba, seguimos estando a la cola, cuando tenemos mejores condiciones que nadie. No puede ser que tengamos la tasa de pobreza y exclusión, que es una de nuestras principales inquietudes, más alta del Estado”.

-La sensación que uno tiene cuando acude a estos debates es que las propuestas de resolución, al final, nunca se cumplen. En realidad, ¿sirve para algo el debate sobre la nacionalidad canaria?

“Los debates de política en general son necesarios. Es la única manera de coger al presidente para discutir en profundidad sobre los asuntos. Porque el reglamento hace que el jefe del Ejecutivo no venga al Parlamento sino cuando le interese… Solo tenemos las preguntas de control, que con él están tasadas en tiempo, y además tiene la última palabra. De manera que, el único momento en un año natural es este, el debate de política general”.

-Le noté un tono distinto para con Clavijo, ¿a qué se debió? ¿Tiene explicación?

“Lo importante no es el tono, sino el contenido. Mi contenido es, desgraciadamente, el mismo que el año pasado y el anterior, porque los problemas son los mismos. Es falso lo que ha dicho el presidente de que está cambiando el modelo productivo, que lo está haciendo más diverso. No es verdad. El porcentaje de riqueza vinculado al turismo es mayor que hace unos años, es decir, hay más concentración en las mismas actividades. Por lo tanto, no hay nada de diversificación. Los datos son incontestables”.

-Con respecto al cambio de tono… ¿Hay posibilidades para que vuelva a unirse el nacionalismo?

“Lo dicen siempre, pero nunca hacen nada. Después, se reparten la tele [RTVC] con la Agrupación Socialista Gomera y con el Partido popular. Queremos una tele pública, plural, profesional e independiente. Nada. Reforma electoral integradora, nada. Tenemos unos órganos del Parlamento, de los que yo he hecho la propuesta de sentar a los seis grupos, respetando la igualdad y poner gente de todos los partidos y que se puedan hacer propuestas, nada. Ley del Suelo, modelo fiscal… Es discurso”.

-¿Hay posibilidad?

“Si hacen lo que decimos, sí. Llevan así 12 años. Cada vez que tienen un problemilla electoral o les va mal, hablan de esto, pero al minuto siguiente, hacen lo de siempre. Nosotros hablar, hablamos con todos. Ellos no quisieron consensuar la Ley del Suelo. No tenemos una ley vacacional porque ellos no han querido. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos al entendimiento. Nos arreglamos con el PP, con la Ley de Presupuestos y conseguimos unos 700 millones de euros más para Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Esto lo hicimos, a pesar de que el dinero lo iban a gestionar ellos, porque por encima de los intereses de partido, está Canarias”.

-Volvamos al debate y al estado de las Islas. A pesar de batir récords en turismo, casi la mitad de los canarios vive en riesgo de exclusión…

“Esta es la sociedad más desigual de toda España. Aquí los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Tenemos una sociedad partida en dos, con el 44.6% de nuestra gente en riesgo de pobreza y exclusión. Hay otro dato terrible: de las 20 profesiones más demandadas por el sistema económico canario, ninguna requiere de título universitario y casi ninguna de formación profesional. Poniendo en evidencia lo anterior. Aquí no se está modificando el sistema productivo, entre otras cuestiones porque es difícil. Lo que no puede decir es que ha cambiado y no demostrarlo…”.

-Pero seguimos teniendo un problema de salarios también, pese a la actividad y mejora económica

“Le voy a dar un dato. Del año 11 al año 16, la contribución a la Seguridad Social se incrementó en el 11.6 %, en el acumulado, y los ingresos por cotizaciones en el 1,6%. Esto pone bien a las claras la precariedad. Tiene que reconocer que tenemos un serio problema de distribución de la riqueza, vía empleo y vías otras medidas. Clavijo no ha hecho nada para que mejore el modelo turístico que reparta riqueza, genere más empleo y que cuando el empleo se genere, sea de más calidad”.

-¿Cómo definiría las políticas del presidente del gobierno?

“Las tres cosas de Clavijo son: primero, la apuesta por un modelo de desarrollo económico insostenible, ya probado y fracasado en Canarias, que apuesta por el ladrillo, el cemento, crecimiento, sin pensar en la gente y sus consecuencias (atascos, vertidos, falta de vivienda, residuos, colapso de la sanidad…). Segundo, el resurgir del insularismo no solo institucional que puede tener su lógica, sino también en los partidos que, tradicionalmente, tienen una visión pancanaria, como el PSOE. Y en tercer lugar, la falta de propuestas unitarias, cohesionadas, de país, de proyecto, y eso debe hacerlo la institución común de todos los canarios. Que los cabildos o los ayuntamientos tiren para lo suyo, pero el presidente del gobierno, el Parlamento tienen que estar aquí pensando en la igualdad y el futuro de todos”.

-Al hilo de lo que comenta, se volvió a hablar de insularismo en la Cámara, ¿quién lo está propiciando?

“Clavijo. Clavijo, si pasa a la historia, cosa que dudo, habrá hecho dos cosas que creíamos superadas. Que los alcaldes tiren para su municipio, tiene su lógica; que los presidentes de los Cabildos tiren para su isla, tiene su lógica, pero que el presidente del gobierno facilite esto, no tiene ninguna lógica. Quien tiene más responsabilidad en garantizar un proyecto unido, de pueblo, de país, es quien tiene capacidad para hacerlo. ¿Qué ha hecho él? Para sobrevivir, ante la ausencia de liderazgo, ha fraccionado el poder. Él está insularizando, cantonalizando Canarias. Esa manera de fraccionar el poder, el gobierno del territorio, del medio ambiente, facilita, alimenta la cantonalización; es decir, no facilita la construcción, ya no de islas, ni siquiera de comarcas, ya cada uno podrá hacer casi lo que quiera. Es una decisión que alimenta la visión localista de la política”.

-Escuchándole, parece que Fernando Clavijo también propicia el insularismo en otros partidos, incluido en el suyo

“Más difícil, porque nosotros sí que tenemos claro, primero los liderazgos y después las ideas [enfatiza]. Nosotros sabemos, tenemos razonablemente claro, qué modelo de desarrollo, qué modelo energético, qué sistema educativo, cómo podemos atender a los excluidos, a la gente que esta sociedad ha dejado en la cuneta; tenemos una clara opinión sobre cuál debe ser nuestro nivel de autogobierno, nuestro modelo político administrativo. El partido al que hoy representa el señor Clavijo no tiene ni proyecto ni liderazgo. Entonces, sobreviven. Hemos visto una inconsistencia de este gobierno por ejemplo, con los órganos del Parlamento o con la Radio Televisión Canaria… Es que no le ha salido nada derecho. Es que todo lo que toca, lo destroza…”.

-¿Qué le parece que hayan declarado desierto el concurso de informativos de la Radio Televisión Canaria?

“Lamentable, un esperpento, arbitrario. La responsabilidad es de Coalición Canaria y del PSOE. Un buen ejemplo de utilización partidista de las instituciones en esta comunidad autónoma”.

-Miremos hacia el voto 176, ¿qué va a hacer Nueva Canarias?

“El caso catalán va a influir. Yo creo que aliados naturales del PP, Ciudadanos, PNV y CC, van a estar a tiro y se van a presentar la semana que viene”.

-Pero ¿qué pedirá Nueva Canarias?

“No tenemos ningún acuerdo con el Partido Popular. Tenemos algunos flecos pendientes del anterior acuerdo”.

-Insisto, ¿cuál será el precio?

“Nosotros dejamos pendiente la reforma del Estatuto de Autonomía. Queremos que se apruebe el Estatuto de Autonomía con el máximo nivel de competencias”.

-Pueden vincular esto al apoyo…

“Sí, de hecho, Rajoy firmó. Para nosotros son estratégicos el REF, el Estatuto de Autonomía y la Reforma Electoral”.

-¿Qué le parecen las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la lacra de la corrupción en las Islas?

“Lo veo con preocupación. Todos los parámetros dibujan una foto de Canarias indeseable, inaceptable, hay que combatirlos y hay que reconocer los problemas. Es cierto que no tenemos un caso generalizado de corrupción, pero es evidente que hay casos, porque no se lo estarán inventando desde el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, no parece razonable que el presidente niegue la evidencia, pero cuando la niega en relación con la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales… no me sorprende que no vea esta tampoco.”

-¿Cómo afectará a la política nacional y regional la consolidación de Ciudadanos?

“Una cosa es la política española, el Congreso de los Diputados, y otra son los territorios. Pero también es cierto que la comunidad autónoma de España que refleja con más fidelidad los cambios en la política española es Canarias. Creo que Ciudadanos va a irrumpir con fuerza allí y aquí. En este Parlamento, formando grupo parlamentario, no tengo ninguna duda y dándole en la línea de flotación a la otra derecha, mejor dicho, a las otras dos derechas, porque aquí hay dos derechas políticas: la centralista españolista del Partido Popular y la localista, insularista, de Coalición Canaria. Yo creo que Ciudadanos estará entre los 115.000-120.000 votos, si hoy hubiera elecciones. Eso significa que Ciudadanos podría tener 70.000-80.000 votos más que hace tres años, y eso va a salir del PP, de CC y, ya de lejos, del PSOE. La consecuencia es que las mayorías aquí serán a tres. Tiempo al tiempo”

-¿Qué posibilidad de crecimiento tiene Nueva Canarias en 2019?

“Nosotros no tenemos problemas en la provincia oriental. En La Palma podemos hacer alguna cosa, pero nuestra gran asignatura pendiente es Tenerife. Esta es la isla más poblada y es, además, donde tiene la posición política predominante Coalición Canaria. Para nosotros es fundamental. Estamos trabajando, estamos hablando, pero somos conscientes de que esta es nuestra gran tarea. Desde luego, es muy difícil proyectar una fuerza política en Canarias con visión de país, si no tienes presencia en las dos grandes islas, porque aquí está el 82% de la población, pero es evidente que nuestra gran tarea es Tenerife y no cejamos en la búsqueda en ese espacio político para que el nacionalismo de progreso, para que el nacionalismo consecuente tenga una presencia por esta isla en el Parlamento. Ese es el objetivo”.

-¿Va a fichar a Perestelo?

“Estamos encantados con Perestelo. Nos llevamos muy bien. Lo intentamos la otra vez. Yo siempre he pensado que los partidos no son un fin, son un instrumento. Las organizaciones políticas tienen que adaptarse a los tiempos y a las circunstancias. No pasa nada porque haya gente que lo intente en una formación política y fracasa, y lo intente en otra. Ya nos gustaría, pero, bueno, él decide”

Román Rodríguez, el capitán Ahab de la política canaria

Una vez, hablando de Román Rodríguez, me vino a la mente el clásico de la literatura universal, Moby Dick. Al igual que el capitán Ahab de la novela de Herman Melville, Román Rodríguez se ha empeñado en cazar a Moby Dick. La inmensa ballena, en el ámbito político, podría compararse a Coalición Canaria. Él, que conoce muy bien el sector primario, sabe que los buenos pescadores poseen varias virtudes: la paciencia y la perseverancia. No hay que quitarle mérito a este médico de la Aldea de San Nicolás por tanta insistencia. Sabe que, para lograr un “proyecto nacionalista de progreso en Canarias”, tiene que capturar a Moby Dick en sus aguas, Tenerife. No sabemos si en 2019 será clave para la gobernabilidad de las Islas, ya que pronostica un Ejecutivo “a tres”. Las redes tendrán que estar bien tejidas para que Román Rodríguez logre su objetivo. Cazones, pejeverdes y tamboriles ya ha capturado, si bien no le han dado votos para crecer en el feudo tinerfeño, pero, conociéndolo, no cejará en el empeño.