“Sé que no acerté al aceptar ser candidato al Cabildo”

José Luis Perestelo está viviendo una segunda etapa en el Cabildo en la que ha asumido con normalidad el papel de número dos, después de una larga época al frente de una institución que conoce a fondo y en la que se le nota cómodo. De hecho, las principales discrepancias durante este mandato las ha tenido con la dirección de su propio partido, en vez de con los socios de gobierno del PSOE. Hasta el punto de que reconoce en esta entrevista que su grupo en la Corporación no ha encontrado respaldo orgánico. Un divorcio que retrotrae al momento de ser candidato, reconociendo que fue un error aceptar liderar la lista insular.

– La sequía aprieta pero no ahoga. Estas últimas lluvias han sido un alivio, ¿no?

“Han sido muy importantes, pero eso no significa que ahora cambiemos la estrategia. Si analizamos el funcionamiento del Consejo Insular de Aguas, en el histórico sale como un ente preocupado permanentemente por los agricultores. Hemos hecho un esfuerzo entre todos y conseguido mejorar las infraestructuras de riego y la capacidad de embalse. Ahora hemos pasado años complejos, que habrían sido más difíciles de no realizar este trabajo. Ante esta situación, hemos incrementado en más de un 60% el presupuesto”.

– ¿Sin embargo parece que no tienen contentos a los regantes del Valle ni a la oposición?

“Se han generado manifestaciones que no son justas. Intentar decir no se ha hecho nada, me parece injusto. Y las obras tienen que cumplir un procedimiento, no es que se retrasen”.

– Los convenios para reactivar los pozos son una de las críticas. ¿Están retrasados?

“Es la primera vez que se ponen 400.000 euros en los presupuestos para este fin. Pero desde hace muchísimos años, el Consejo ha puesto una cantidad para apoyar a la iniciativa privada. Esto ha permitido activar pozos, mejorar su maquinaria, hacer cierres de galerías, etc. Y este año también, pero además, de forma excepcional, creamos esta partida exclusivamente para pozos. Para eso hace falta aprobar un convenio entre las comunidades y el Consejo, que se tiene que hacer después de los Presupuestos. Pero hemos empezado a trabajarlo antes para que al llegar la hora de su aprobación los tengamos listos y se puedan activar los pozos”.

– ¿La desalación no se contempla como alternativa para afrontar la sequía como han solicitado algunas voces?

“Cuando tenemos una red de abastecimiento domiciliario con pérdidas importantes de agua; cuando aún hay zonas que carecen de infraestructuras para el aprovechamiento del agua; riegos que no son eficientes y podrían mejorar para consumir menos agua; cuando hay depuradoras que vierten al subsuelo del orden de 300 a 400 metros cúbicos la hora, las medidas que puedan resolver todo esto vienen antes que cualquier otra alternativa. Es verdad que no se puede descartar. El cambio climático está ahí. Además hemos tenido unos años muy secos. En alguna zonas hacía mucho tiempo que no pasaban dos meses seguidos sin que hubiera necesidad de regar, como ha ocurrido en San Andrés y Sauces”.

– Las aguas están cada vez más revueltas en Canarias entre su partido y el PSOE, con quien ustedes gobiernan en el Cabildo.

“En cualquier territorio está pasando. El pleito insular continúa, como estamos viendo en las propuestas de reforma electoral. Cuando además se da la circunstancia de que hay un Gobierno con 18 diputados, es muy complicado garantizar la estabilidad. Los acuerdos políticos son complejos, no existe generosidad muchas veces y esto nos lleva a una comunidad convulsa. En ese marco además es fácil que aparezcan salvadores y el populismo y esto afecta no solo al Gobierno sino también a los partidos”.

– Uno de los motivos de enfrentamiento es la reforma electoral. Incluso dentro de su partido, ustedes no han respaldado la propuesta que ha salido.

“Yo tengo claro desde hace mucho tiempo que la ley electoral es igual para todas las fuerzas políticas y, por tanto, es justa. Los supuestos desequilibrios que se plantean se hacen de forma torticera porque no se presentan de una manera objetiva, comparando con otros sistemas electorales. Cuando comparan El Hierro con Tenerife o Gran Canarias, podrían hacer lo mismo con Palencia, que tiene 90.000 habitantes y cuenta con tres diputados y cuatro senadores, salvo que pretendan que El Hierro no tenga representación”.

– Usted defendió un ajuste a la baja para reformar el régimen electoral, en lugar de incrementar el número de diputados como piden ahora todos los partidos.

“Yo defendí, en el penúltimo congreso de CC, lo que en su día planteó un grancanario, Junco Toral, que hablaba de 24 con triple paridad. Pero ahora, vistas las circunstancias, siendo consciente de que La Palma no puede tener más diputados que Fuerteventura, parece razonable que en lugar de crecer, podamos diminuir un diputado La Palma, Lanzarote, Tenerife y Gran Canarias. Así, con 56 diputados, se mantendría la triple paridad, que ha puesto las islas menores en el mapa de Canarias”.

– La triple paridad parece el enemigo a batir por muchos partidos ¿Lo ve justo?

“La triple paridad no ha producido efecto perverso alguno sobre Tenerife y Gran Canaria. Eso estaría claro si habláramos desde la racionalidad y no fuera un debate de algunos que pretenden hacer política exclusivamente en los grandes núcleos de población, en vez de estar presente en Garafía, en Alajeró o en Frontera. Canarias hay que gobernarla desde las siete islas y no desde la posición predominante de una. Además, se han ido fabricado instrumentos como la Ley de Sedes, que nadie habla de derogar, por la que si hay cinco cargos en Tenerife, tiene que haber otros cinco en Gran Canaria. La realidad es que los equilibrios en Canarias están siempre planteados entre Tenerife y Gran Canaria y no entre las siete islas”.

– ¿Pero este sistema de representación ha sido beneficioso para las islas menores?

“Sin duda. En los presupuestos de Canarias se ha visto la relevancia de tener diputados de las islas menores. El Hierro en su día tuvo una posición fundamental; La Gomera tiene ahora un protagonismo destacado. Pero eso nunca, insisto, ha ido en detrimento de Tenerife y Gran Canaria”.

– En el Fdcan fue muy polémico aplicar la triple paridad.

“Si analizamos el histórico, no creo que haya otro acuerdo del Gobierno donde veamos reflejado los beneficios tangibles de las triple paridad. Valoro al presidente del Gobierno por esta decisión. Fue valiente, no era fácil. De hecho, parece que fue uno de los motivos que determinó la ruptura del pacto de Gobierno. Un gesto valiente que valoro porque es entender Canarias desde la perspectiva de que no se puede tratar igual a los que somos desiguales”.

– En La Palma, el Fdcan está siendo casus belli.

“El Fdcan va a ser un éxito. Luego hay que difuminar ese éxito con la crítica. Se empezó a criticar su no ejecución un año antes de que se aprobara. Por tanto, venimos con una año de carga crítica cuando no se podía ni siquiera ejecutar nada”.

– ¿Ha hecho daño al pacto, teniendo en cuenta que ha habido alcaldes de su partido muy críticos?

“Es evidente que el grupo de CC del Cabildo no ha contado con un respaldo de la organización insular, en general. No lo contamos en su día, durante la campaña electoral, ni tampoco últimamente”.

– ¿Por qué?

“No sé, por estrategias de organización. Yo sé que personalmente no acerté. No debí aceptar la propuesta de la candidatura al Cabildo. Me picaron en mi vanidad y acepté ser candidato, y luego en la campaña me di cuenta que no debía haber aceptado. Ha habido una actitud bastante crítica durante todo este tiempo, permitida, no sé si por acción u omisión, por la dirección del partido en cuanto a la gestión de los consejeros CC en este Gobierno. Pero eso es algo del día a día de la política y como tal lo tienes que aceptar”.

– ¿Esta discrepancia se agravó más con la modificación del sistema de transporte?

“A mí no me parece mal que el partido, en un momento determinado, nos pida explicaciones del procedimiento porque significa algún cambio con respecto a las bonificaciones anteriores. Al revés, me parece correcto y lógico. Pero no es tan correcto ni lógico, y me parece desleal, que del acuerdo que adoptó CC nos enteráramos algunos consejeros del Cabildo por el periódico, sin tener la oportunidad nosotros de lealmente comentarlo con el grupo Socialista con quien hemos gobernado con lealtad desde el primer momento, para establecer así un criterio para seguir adelante o modificar. En su día asumí esta responsabilidad con lealtad al presidente del Cabildo, al gobierno insular y así voy a seguir. Cuando me pidan que sea desleal, me iré. Bueno, seguiré siendo consejero, pero no estaré más en el gobierno”.

– ¿No hay comunicación entre CC en el Cabildo y la dirección insular del partido?

“Ha habido dos etapas. Desde que acepté la candidatura había dificultad de entendimiento con la dirección. Como consejeros demandábamos que se reunieran con nosotros para dar cuenta y escuchar las decisiones del partido. Tras el congreso, le transmití a la nueva secretaria general esa predisposición y vocación. Empezó bastante bien, pero hemos tenido estas disfunciones en el transporte y en el Fdcan, en las que me parece legítima la posición del partido, pero no los cauces de comunicación”.

– ¿Se ve reflejado en la Coalición Canaria de ahora?

“Yo me siento de Coalición Canaria, donde estoy desde que se creó. Ha sido un instrumento fundamental en el desarrollo de esta tierra y sigue siendo necesario hoy este proyecto Por eso sufro mucho y me preocupa que cuando haces autocrítica y se toma como una agresión a la organización en lugar de ser un estímulo para mejorar e intentar cambiar y hacer las cosas mejor”.

– Se comenta en los mentideros que Nueva Canarias estaría encantado de recibirlo ¿Lo veremos en esa formación política?

“Lo que siento es mucha pena porque no esté Nueva Canarias en Coalición Canaria. Me siento muy cercano a muchas personas de Nueva Canarias, con las que hemos compartido y podemos compartir un proyecto común. Me gustaría que todos hiciéramos el esfuerzo. Y no tiene que ser que NC la que venga donde estoy yo o al revés, sino que sea un esfuerzo compartido”.

– ¿Cuál será su futuro en la política?

“Ahora se acaba un ciclo importante. A mí me gusta mucho lo que estoy haciendo. Sigo con la misma voluntad y fuerza que el primer día. Continúo pensando que puedo contribuir a cambiar las cosas, pero también que los ciclos se acaban. Lo que sí sé es que estaré en algo, seguro. Tengo la fuerza, la voluntad y el deseo de cooperar y cambiar las cosas”.

EL AGUA, PARA LOS AGRICULTORES

Perestelo defiende que están realizando la hoja de ruta trazada para combatir la sequía en La Palma, con los mayores presupuestos del Consejo en su historia. Entre las obras destaca la mejora de la elevación de Aduares para llevar agua al Valle; la depuradora comarcal de Aridane, para que por primera vez se puedan reutilizar las aguas residuales, y la red de abasto de Los Llanos, donde se han conseguido ahorros de entre 200 y 300 metros cúbicos la hora. “Esa agua es para los agricultores, no para quien la administra”, subraya el vicepresidente, que defiende que no pueden dejar de hacer esfuerzos en el este de la Isla que garanticen el equilibrio.